Freja e-id är den enda seriösa utmanaren till Bank-ID för mobil e-legitimation, men har hittills bara funnits på Apples App Store och Google Play-butiken. Det gör att Huawei-användare utan tillgång till Googles tjänster inte har kunnat använda den.

Nu meddelar ägarna på Verisec att Android-appen nu kommer till Huawei Appgallery, och Huaweis nordenchef Jacky Zhao kablar ut sin glädje i ett pressmeddelande.

Till skillnad från Bank-ID har Freja e-id ingen koppling till banker utan sköter legitimering direkt i appen, samt via ATG-ombud för att få den utökade identitetssäkringen Freja e-id Plus som krävs för att logga in på till exempel Pensionsmyndigheten.

Du som är intresserad Freja e-id kan läsa ett test av plus-tjänsten från i höstas.