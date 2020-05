Oneplus har meddelat via Weibo att färgfilterfunktionen i kameran på Oneplus 8 ska stängas av medan företaget utreder integritetsfrågan, skriver Android Central.

Färgfiltret visade sig nyligen ha en oväntad förmåga att se genom vissa tunna material, till exempel plasthöljet på Apple TV och en del tunna kläder. Det har fått vissa att kalla det en röntgenfunktion eller ”x-ray vision” men den kan inte se vad som helst bakom det för våra ögon ogenomskinliga materialet.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP