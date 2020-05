Oculus experimentella handspårning till Quest blir nu en officiell funktion för det Facebook-ägda virtual reality-headsetet, rapporterar The Verge.

Funktionen som gör det möjligt att styra med händerna släpptes egentligen redan förra året, men i en kraftigt begränsad version som bara gick att använda för menyer och några få förstapartsappar. Den nya varianten kommer istället göra så handspårningen fungerar även med tredjepartsappar.

Först ut är spelen Waltz of the Wizard and Elixir, The Curious Tale of the Stolen Pets och vr-filmerna Gloomy Eyes och The Line som får handspårning den 28 maj. Samma datum kommer utvecklare också kunna börja anmäla sina egna handspårnings-projekt.

Enligt Mark Zuckberg har coronaviruspandemin ökat populariteten för virtual reality och Oculus Quest ska ha varit i stort sett slutsåld sedan januari. Oculus planerar därför för att ge ytterligare stöd till hemarbetare genom att erbjuda nya vr-tjänster liknande företagets kommunkationsapp Spatial.

