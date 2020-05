SD Association, organisationen som utvecklar sd-kortstandarden, har presenterat specifikationerna för nästa generation SD Express-kort. SD 8.0 som standarden ska heta använder pci-express 4.0 och nvme för att möta morgondagens krav på genomströmning, som 8k-video.

Dagens snabbaste minneskort med SD 7.0 och SD 7.1 klarar överföringar med som mest 985 megabyte per sekund. SD 8.0 tar ett rejält språng till nästan 4 000 megabyte per sekund, skriver The Verge.

Standarden ska fungera med de tre kortformaten sdhc, sdxc och sduc vilket innebär att vi om några år förmodligen kan köpa sd-kort med 128 terabyte lagringsutrymme som läser och skriver data med nästan 4 gigabyte per sekund.