När The Simpsons för några år sedan kom till Fox streamingtjänst FXX blev fansen rasande då företaget hade kapat bilden för att passa 16:9-formatet, med resultatet att viktiga delar av bilden som behövdes för att förstå olika skämt försvann.

När Disney tog den långlivade serien till sin nya streamingtjänst gjorde företaget samma misstag. Den som har tittat på The Simpsons på Disney Plus har fått den kapade 16:9-versionen istället för den ursprungliga 4:3-versionen.

The even more important most important tweet I can make!

As always you have been heard! @theSimpsons episodes will be available in their original 4:3 aspect ratio on #DisneyPlus beginning 5/28.