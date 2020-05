Under torsdagen premiärvisades en trailer för Christopher Nolans nya film Tenet i spelet Fortnite. Geoff Keighley, som låg bakom eventet, skrev sedan på Twitter att det här bara är början på samarbetet mellan filmregissören och Epic Games.

I sommar ska nämligen en av Christopher Nolans filmer visas i Fortnite, vilket lär innebär att scenen mitt på spelets party-ö förvandlas till virtuell biograf.

Fortnite har den senaste tiden hållit flera konserter med bland andra Deadmaus och Travis Scott. Med filmer kan Epic bredda spelet som en kulturplattform. Vilken vilken det blir är okänt, och det finns många att välja mellan: kanske någon av hans tre Batman-rullar, eller varför inte Inception? En film som visas inuti ett spel passar den berättelsen som hand i handske.

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW