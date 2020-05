Google Assistents röstmatchningsfunktion testas nu för att göra säkra köp online, rapporterar Android Police. Röstmatchningen skapar ett extra lager med säkerhet likt hur användare annars kan använda exempelvis sitt fingeravtryck för att bekräfta sin identitet.

Funktionen som ska gå att använda via smartphones, smarta högtalare och smartskärmar håller just nu på att testas i ett pilotprogram. Handlandet är än så länge begränsat till restaurangbeställningar och digitala köp i appar via Google Play Store. Det går också bara att handla för en begränsad summa.

Google noterar själva att funktionen än så länge inte är perfekt och att det kan vara möjligt för någon med en liknande röst att göra köp via din enhet.

För stunden är det oklart när funktionen kommer släppas till fler användare.

