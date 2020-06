Under ett samtal vid Bernstein Annual Strategic Decisions Conference kritiserade spelutgivaren Take Two Interactives vd, Strauss Zelnick, Googles spelstreamingtjänst Stadia. Zelnick menar att lanseringen av Stadia gått långsamt och att Google lovade lite för mycket gällande vad teknologin kunde göra. Något som lett till att kunderna blivit besvikna, rapporterar Gamespot.

Take Two Interactives vd tror att spelstreaming är framtiden, men förväntade sig att Google Stadia skulle lyckas göra betydligt större påverkan. Han känner sig också osäker på om det verkligen finns en stor publik där ute som kan tänka sig betala för spelstreaming och inte vill ha en konsol.

Ytterligare ett problem som han ser är att spelstreaming och prenumerationstjänster egentligen är två olika saker som inte nödvändigtvis går bra ihop.

Take Two Interactive stödde ursprungligen lanseringen av Google Stadia med tre titlar. Hur spelutgivarens planer ser ut för framtiden med streamingtjänsten är okänt.

Läs också: Steam Cloud Play officiellt - får stöd för Nvidias Geforce Now