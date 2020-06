Sega har meddelat att de senare i år kommer släppa en Game Gear Micro, en pytteliten version av företagets bärbara konsol som försökte konkurrera med Nintendos Gameboy en gång i tiden.

Enligt Famitsu, via The Verge, ligger konsolens mått på 80 x 43 x 20 millimeter och den har en skärm på 1,15 tum, mono-högtalare samt hörlursutgång. Konsolen laddas via usb men kan också köras med två AAA-batterier.

Sega kommer släppa Game Gear Micro i fyra färger som alla kommer med fyra egna spel:

En svart modell med Sonic the Hegehog, Puyo Puyo 2, Out Run och Royal Stone.

En blå modell med Sonic Chaos , Gunstar Heroes, Sylvan Tale och Baku Baku Animal.

En gul modell med Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict och Nazopuyo Aruru no Ru.

En röd modell med Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi och Columns.

Game Gear Micro kommer släppas i Japan den 6 oktober med ett pris på 4980 yen, vilket mostvarar cirka 430 kronor, exklusive lokala tillägg och moms.

För den som oroar sig över den lilla skärmen finns i Japan möjligheten att köpa ett storpack som inkluderar alla fyra Game Gear Micro tillsammans med en mikroversion av Segas Big Window-tillbehör för totalt 27 255 yen, motsvarande cirka 2 350 kronor.

När och om Game Gear Micro kan tänkas släppas utanför Japan är just nu okänt.

