Spelutvecklaren Infinity Ward meddelar via Twitter att de valt att vänta med att släppa säsong 4 till Call of Duty: Modern Warfare och säsong 7 av Call of Duty: Mobile, till följd av protesterna mot rasism och polisvåld i USA som uppstått till följd av att en obeväpnad svart man dödats av en vit polis i Minneapolis.

Infinity Ward skriver att det nu istället är dags att se och höra de som vill se jämställdhet, rättvisa och förändring."Vi står bredvid er," avslutar Infinity Ward.

Även Sony valde tidigare att vänta med sin uppvisning av spelen till Playstation 5 av samma anledning.

Infinity Ward kommer fortfarande släppa båda säsongerna vid ett senare tillfälle. När är just nu oklart.

Till följd av beslutet har Infinity Wards ägare, Activison Blizzard, fått ta emot kritik från spelare som pekar på att företaget tidigare stängde av en Hearthstone-spelare och initialt tog ifrån honom hans vinster eftersom han uttalat sig om protesterna i Hong Kong, något som spelutgivaren vid tiden menade stridde mot e-sportreglerna.

Läs också: Nu släpps Valorant skarpt i hela världen