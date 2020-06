Spelutvecklaren Infinity Ward, som ligger bakom bland annat Call of Duty: Modern Warfare, lovar nu att vidta kraftigare åtgärder för att motverka rasism bland sin spelarbas.

Infinity Ward lovar att ytterligare resurser ska läggas på att övervaka och identifiera rasistiskt innehåll och ett nytt system ska göra det lättare att rapportera folk samt hantera fler bannlysningar per timme. Ett nytt innehållsfilter ska också hindra spelare från att använda sig av rasistiska termer i sitt användarnamn, vilket i dagsläget är vanligt förekommande.

Anledningen till förändringen grundar sig i de massiva demonstrationer mot rasism och polisvåld i USA som uppstått till följd av att en obeväpnad svart man dödats av en vit polis i Minneapolis.

Sedan tidigare har Activision-Blizzard, som ger ut Call of Duty-spelen, även valt att vänta med att släppa säsong 4 av Call of Duty: Modern Warfare och säsong 7 av Call of Duty: Mobile för att ge utrymme till demonstrationernas budskap.

