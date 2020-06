När de två svenska lagen ställs mot varandra kan vad som helst hända. Fnatic är på pappret det klart starkare laget med en tredjeplats på HLTVs världsranking. När de däremot ställs mot sina gamla rivaler i Dignitas, som tidigare spelat i Ninjas in Pyjamas, så kan allt hända. Det var alltså upplagt för spänning i det europeiska gruppspelet av Blast Premier: Spring 2020.

Varje match kan tyvärr inte bli en rysare och Fnatic visade direkt att de inte hade några planer att förlora. Tio rundor krävdes innan alla spelare i Dignitas hade fått en eliminering, ytterligare en krävdes innan de tog sin första runda. Här började däremot saker att hända. Dignitas ökade tempot medan motståndarna började slappna av och kunde gå in i halvtid med 11-4.

Andra halvan startade med fördel åt Dignitas, men en sådan återhämtning kräver enormt mycket. Matchen slutade 16-9 till Fnatic. Ett klipp med höjdpunkter från drabbningen hittar du här.

Was there any other way to end it?



Knife to see you again @dignitas. GGWP pic.twitter.com/ib6uoyRZCv