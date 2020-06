Spelutgivaren EA gör nu flera av sina spel som tidigare var PC-exklusiva genom företagets egen plattform, Origin, tillgängliga även på Valves Steam.

Totalt lägger EA till 25 spel och bland dem syns titlar som Dragon Age II, Dragon Age: Inquisition, Need for Speed Heat, Mirror's Edge Catalyst, Unravel och Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

EA slutade distribuera spel via Steam under 2013 men har på senare tid börjat leta sig tillbaka. Förra året släppte utgivaren sin stortitel Star Wars Jedi: Fallen Order på både Origin och Steam samtidigt. Även kommande Command & Conquer Remastered Collection kommer släppas på Steam samma dag som det dyker upp på andra plattformar.

Senare i sommar kommer EA också släppa sin prenumerationstjänst EA Access, som för stunden är tillgänglig via Origin, Playstation 4, Xbox One, genom Steam.

Läs också: Epic Games Store ser ut att vara på väg till Ios och Android