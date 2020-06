När Naughty Dog började utveckla den efterlängtade uppföljaren till The Last of Us valde företaget tidigt att se till att göra spelet tillgängligt för så många som möjligt.

Nu har Naughty Dog gått igenom de över 60 tillgänglighetsinställningarna – ovanligt mycket för ett tv-spel.

Spelare kan välja en av tre förinställningar – för nedsatt syn, hörsel respektive finmotorik – eller gå in och ändra i de detaljerade inställningarna.

Det handlar till exempel om att själv kunna ställa in handkontrollen precis som du vill, med fritt val av funktion per knapp (första gången i ett Naughty Dog-spel). Mer avancerade inställningar är exempelvis ett högkontrastläge så att spelare med kraftigt nedsatt syn kan använda den syn de har, och diverse automatiska hjälpfunktioner för olika rörelser.