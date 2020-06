Det europeiska ligasspelet, LEC, i League of Legends har precis dragit igång med en ny sommarsäsong. Premiärmatcherna spelades i fredags, där två av lagen med svenska spelare – Fnatic och Rogue – lyckades vinna.

Totalt spelade samtliga lag ytterligare två matcher under helgen och även dessa gick vägen för de svenska spelarna. Rogue och Fnatic delar för tillfället på seriens förstaplats med 3-0 i matcher.

Det tredje laget med en svensk spelare fick det tuffare när de bland annat ställdes mot just Fnatic och Rogue. Excel Esports med Felix "Kryze" Hellström ligger just nu 0-3 i matcher. Kryze värvades in i laget i mitten av maj och matcherna i helgen var hans första i LEC.