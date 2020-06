Den 14 juli kommer Google att, vid en än så länge ospecifierad tid, hålla ett nytt event för sin spelstreamingtjänst Stadia.

Eventet lovar att visa upp några av de spel som kommer släppas till Stadia senare i år, men exakt vilka titlar det handlar om är ännu okänt.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE