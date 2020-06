Det blev inget E3 i år, men frågan är hur stor roll det spelar för EA som inte längre deltar i mässan men ändå brukar hålla pressevent samtidigt som den sker. Under torsdagen var det dags för EA Play Live 2020 där flera nya titlar presenterades.

EA visade officiellt upp nya Star Wars: Squadron där du tar dig an rollen som antingen en av imperiets eller rebellernas piloter. Spelet kommer ha en enspelarkampanj såväl som fem vs fem-multiplayer samt cross-play mellan plattformar. Släpps 2 oktober.

Sverige såg också representation under eventet med Josef Fares studio Hazelights kommande spel, It Takes Two, som kommer släppas under 2021. It Takes Two är en äventyrsplattformare inriktad på samarbete likt studions tidgare spel Brothers: A Tale of Two Sons och A Way Out. Du kan se lite av spelet i klippet ovan.

Från svenska Zoink Games kommer Lost in Random som också släpps under 2021. Spelet äger rum i en värld där det mesta är slumpmässigt, vilket både ställer till med problem och skapar möjligheter.

Utöver det kommer EA:s Battle Royale-spel Apex Legends i höst också släppas till Nintendo Switch och Steam tillsammans med cross-play-funktionalitet så alla plattformar kan spela med varandra.

Under det kommande året kommer EA dessutom att släppa totalt sju stycken spel till Switch. Detta inkluderar Apex Legends och Burnout Paradise som släpps idag (fredag 19 juni).

EA har också blivit utgivare för indiespelet och tredjepersonsskjutaren Rocket Arena som kommer släppas till Playstation 4, Xbox One, Origin och Steam den 14juli.

Det är också klart att ​​​​​skateboardspelet Skate får en ny uppföljare. Enligt EA är det däremot fortfarande tidigt i utvecklingen så räkna med att det är ett tag kvar innan det släpps.

Slutligen konstaterade EA att deras utvecklare Criterion, Bioware, Dice och EA Motive alla håller på att jobba på spel för nästa generations konsoler. Men exakt vad det blir får vi se någon annan gång.

