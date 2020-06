Playstations gamla plattformsmaskot Crash Bandicoot är tillbaka med ett nytt spel, Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Det tidsresande äventyret tar vid där direkt där Crash Bandicoot 3: Warped, som släpptes 1998, slutade och blir ett återseende med flera klassiska karaktärer såväl som seriens stil av plattformshoppande.

Crash Bandicoot har sett något av en återkomst de senaste åren i samband med att en remake av de tre första spelen släpptes 2017 till Playstation 4 i form av Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Även kart-racern Crash Team Racing fick en remake 2019 i form av Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Bandicoot 4: It's About Time kommer att släppas till både Playstation 4 och Xbox One senare i år. För utvecklingen står Toys for Bob som också ligger bakom Spyro Reignited Trilogy.

