Spelet som först tog världen med storm 2017 har haft stora framgångar, både bland sett till antalet spelare men också hos bland annat streamers och youtubers. Även på e-sportsidan har det gjorts olika försök, men förutom världsmästerskapet har inte riktigt tittarsiffrorna levererat som de borde med tanke på storleken på spelet.

Welcome to the DreamHack Open featuring Fortnite!



🔸$250,000 up for grabs every month.

🔸North American & European regions only.

🔸Open participation (13+)



Learn more about the online event: https://t.co/tJ3v7jaZBP pic.twitter.com/7YAs9xSyE0