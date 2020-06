Youtube är i full färd med att experimentera med ett nytt, kort format för video, rapporterar The Next Web. Användare ska kunna spela in flera korta 15-sekunderssekvenser som sedan kan monteras ihop till en längre video.

Allt ska kunna göras direkt från Youtube-appen, även redigering och uppladdning. Funktionen har dykt upp hos vissa IOS- och Android-användare, och verkar vara i experimentstadiet just nu. Faller försöket väl ut kan vi kanske få se en mer brett lanserad version av detta framöver.