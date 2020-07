Testad produkt: Beosound A1

Pris: 2 749 kronor hos Prisjakt.

Första upplagen av A1:an testade vi för nästan exakt fyra år sedan. Då gick den under namnet BeoPlay och låg under B&O Play-varumärket som sedermera gått i graven. Numera är alla produkter samlade direkt under Bang & Olufsen och den här lilla bluetooth-högtalaren är därav omdöpt till Beosound A1.

Betyg 5 av 5 Omdöme Bang & Olufsen har ett antal år efter det att lilla Beoplay A1 fick oss att tappa hakan lyckats återskapa något som måste ses som en klassvinnare, om än under nytt namn. Ljudet, och då främst basåtergivningen den här krabaten kan åstadkomma borde inte ens vara möjlig med tanke på dess storlek och designen är urläcker. Visst, prislappen är i saftigaste laget men som helhet känns den värd varenda krona. Positivt Ljudet

Snygg och IP67-klassad design

Batteritid Negativt Dyr

Röststyrningsfunktionen begränsad till enbart Amazon Alexa Stort test av trådlösa högtalre

Snyggt designad i kompakt format

Oavsett namn och bakgrund är Beosound A1 en riktigt läcker skapelse. Formspråket håller fortfarande och precis som alltid när det gäller Bang & Olufsen speglar prislappen turligt nog kvalitetskänslan som även den är genomgående hög.

En grå gummerad undersida med sex funktionsknappar avslutas med en läckert perforerad silverfärgad ovansida i aluminium som skyddar de underliggande högtalarelementen bestående av en 3,5-tums bas samt en 16-millimeters diskant som var och en i sin tur matas av en klass D-förstärkare på 30 watt. Anrättningen toppas av en bärrem i läder som även kan användas för att exempelvis hänga upp högtalaren på en krok, en gren eller liknande. Högtalaren finns för övrigt även i mattsvart utförande.

Föregångaren saknade väderbeständighet, något som nu åtgärdats. Beosound A1 är IP67-klassad vilket betyder att den är både damm- och vattentät och därmed bättre rustad för dess syfte – att kunna tas med till stranden eller liknande påfrestande utemiljöer utan att du som användare ska behöva oroa för högtalarens välbefinnande. Nu finns även finns tre inbyggda mikrofoner för mobilsamtal i stället för som tidigare, en enda, vilket ger en klart bättre röstupptaggningsförmåga vis handsfreesamtal.

Nu med Amazon Alexa

De på sidan placerade knapparna har följande funktioner: strömbrytare, justering av volym, spårbyte, svara på och avsluta samtal, aktivera bluetooth-sökningen samt slå på/av mikrofonen under samtal. En spännande nyhet är att högtalaren har inbyggd röststyrning, och då i form av en fullt integrerad Amazon Alexa. Som bekant är Alexa inte introducerat i Sverige ännu men byter du språkinställningen i din smartphone till exempelvis engelska fungerar det utmärkt.

Installationen är i vanlig ordning enkel och för ändamålet används den dedikerade appen där flertalet av tillverkarens övriga produkter, om du har flera, samlas snyggt uppradade. Appen i sig är enkel tillika mycket användarvänlig och här finns en trevlig EQ-funktion med några förinställda lyssningslägen som var och ett även kan justeras genom att dra markören åt olika håll och sedan sparas. Har du spenderarbrallorna på dig och införskaffar ytterligare en Beosound A1 kan du i appen även parkoppla dina två högtalare för äkta stereoljud med separerade höger- och vänsterkanaler.

Ljud i världsklass

När vi testade föregångaren var det framförallt ljudprestandan som imponerade på oss. Att en så till storleken blygsam högtalare kunde prestera så pass bra kändes nästan ofattbart då, och den känslan som infinner sig även nu. Att skapa en mindre bärbar högtalare med ett detaljerat övre mellanregister eller med en krispig och fräsch tillika rumskapande diskant är görbart för många tillverkare, framförallt om en separat dome-diskant finns med i paljetten av valbara element.

Allt detta i kombination med utomordentlig basåtergivning är dessto svårare att få till. Men det konstycket har Bang & Olufsen lyckats med även om det av självklara skäl finns begränsningar i hur högt det går att spela.

Specifikationer

Testad: juni 2020

Modell: Beosound A1

Tillverkare: Bang & Olufsen

Typ: Bluetooth-högtalare

Anslutning: Bluetooth AptX Adaptive, USB-C

Batteritid: Upp till 48 timmar

Frekvensåtergivning: 55 Hz – 20 kHz

Handsfree-funktion: ja

Aktiv röststyrningsassistent: ja, Amazon Alexa

Vikt: 558 gram

Storlek: höjd 46 mm, 133 mm i omkrets

Rek. Pris vid test: 2 750 kronor

