En video på Twitter visar hur en Tesla-ägare, Russ Lepage från Saskatchewan i Kanada, kör på en landsväg, samtidigt som ett rådjur plötsligt hoppar upp på vägen. Bilen väjer undan, och ägaren hävdar att det helt och hållet var autopilot som styrde undan, och därmed räddade honom från att ha ”en väldigt dålig dag.”

Thanks @elonmusk and the @Tesla team. #Autopilot just saved me from having a very bad day! #TeslasAreAwesome #AutopilotForTheWin@TeslaOwnersSK pic.twitter.com/jHjZbjl4Cr