Tider släpper nu en ny HBTQI-satsning tillsammans med RFSL. Uppdateringarna "Orientation" och "More Gender" innebär bland annat att det kommer finnas fler könsalternativ än man och kvinna och att det kommer finnas fler alterantiv för att beskriva sin sexuella läggning.

Framtagningen av de nya funktionerna ska vara baserad på feedback från medlemmar och en ny undersökning som visar på ett behov efter mer inkluderande dejtingappar.

De nya uppdateringarna kommer börja rullas ut till svenska användare under juli.

Orientation introducerades tidigare i USA, Storbritannien, Indien, Australien, Kanada, Irland och Nya Zeeland under 2019. More Gender introducerades under 2016 i USA, Storbritannien och Kanada.

