2017 lanserade mobiltillverkaren Oneplus sina första trådlösa Bullets-hörlurar. Sedan dess har nya lanseringar i serien vanligen skett ihop med smartphonesläpp, och nu i sommar tas nästa steg. Då får den kommande Oneplus Nord-mobilen sällskap av företagets första true wireless-hörlurar Oneplus Buds.

Mycket mer än detta vet vi inte med säkerhet just nu. Nästa vecka torde bli spännande för Oneplus-fansen, särskilt de som väntat efter ett mer prispressat mobilalternativ till Oneplus 8-serien. Nord kommer att vara just ett sådant, men vad den och Buds Wireless landar på rent prismässigt vet vi alltså inte ännu.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds