Google har nu släppt den första officiella bilden på sin kommande Nest-högtalare. Detta efter att bilder på produkten tidigare läckt ut på nätet, rapporterar Techradar.

Produkten som syns i bilden har en design som påminner om tidigare Nest-enheter fast med en rektangulär form men runda kanter som presenteras i stående position.

Några mer ingående detaljer har inte släppts, men Google har postat en teaser-video via Twitter som lovar att mer kommer avslöjas under måndag.

Take a deep breath and prepare. Something special is coming this Monday. pic.twitter.com/EV850z5bU7