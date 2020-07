Om några månader lanseras Xbox Series X, en ny serie spelkonsoler från Microsoft som är tänkt att ersätta de nuvarande modellerna.

I syfte att skapa en så hög efterfrågan som möjligt har företaget bestämt sig för att stoppa produktionen av Xbox One X och Xbox One S All-Digital Edition redan nu, något som innebär att det endast är Xbox One S som fortfarande tillverkas.

Vill du lägga vantarna på ett exemplar av Xbox One X eller Xbox One S All-Digital Edition har du alltså inte särskilt lång tid på dig innan lagren är tömda, sedan är det andrahandsmarknaden som gäller.

I sammanhanget kan nämnas att det fortfarande är oklart hur mycket de nya konsolerna kommer att kosta, men förhoppningsvis får vi ett besked i god tid före säljstarten i november.