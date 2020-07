Tredje generationen av HMD:s Nokia-telefoner har så sakta introducerats under året, och nu har turen kommit till Nokia 5.3. Det är en mobil i övre budgetklass, med ett pris strax under två och ett halvt tusen kronor. För det får vi en både snygg och välbyggt enhet.

Betyg 3 av 5 Omdöme Designen och komforten tilltalar, och du får ganska bra prestanda för en budgetmobil. Även kameran håller hygglig budget-klass trots en del småproblem. Men Nokia 5.3 hålls tillbaka av medioker skärm, trist högtalare och en batteritid som inte lever upp till förväntningarna. Positivt Snygg och välbyggd

Goda prestanda i prisklassen.

Android One. Negativt Bara knappt godkänd batteritid.

Lågupplöst och aningen ljussvag skärm.

Trist högtalare. Test: Bästa budgetmobilen – alla kostar under 2 500 kronor

Första intrycket är mycket positivt, Nokia 5.3 har en sympatisk form med matt aluminium i kanterna och matt greppvänlig komposit i en lätt böjd baksida. Trots relativt breda mått är den behändig att greppa, och vi känner ingen längtan efter extra skal.

Telefonen kommer i två färger, en mörkgrå och den dämpat blågröna vi testat. Det ska tydligen också finnas en guldfärgad modell, men den verkar inte säljas i Sverige. I bägge fallen har den ett lätt metallskimmer och ett snyggt mikromönster i ytan om du tittar på nära håll.

Välplacerade knappar med genuin klickrespons på sidorna bidrar till en god kvalitetsupplevelse. En extra knapp på sidan aktiverar Google Assistent. Det är ett smidigt tillägg på flera Nokia-telefoner, som gör det till en mer behändig funktion att använda.

Ljud och bild i underkant

Framtill har luren lätt upphöjt glas, och en skärm med rundade hörn och en droppformad nedsänkning för selfiekamera i mitten upptill. Den har rätt så breda skärmkanter, vilket är en bidragande orsak till lurens breda mått. Men det får man räkna med i denna prisklass.

Nokia 5.3 har en iögonfallande stil och till det yttre känns den inte alls budget. Baksidan ger upplevelsen av samma typ av matta glas som vi hittar i till exermpel Oneplus flaggskepp, men det är i själva verket en billigare plastkomposit.

Skärmen i sig är inte lika imponerande. Det är en 720p ips-panel, vilket i denna storlek ger en viss pixellering om du till exempel vill läsa finstilt text på webbsidor och i dokument. Men för det mesta känns den fortfarande skarp nog. Mycket tack vare dess överraskande bra kontrast.

Skärmen är dock inte särskilt ljusstark, vilket kan ställa till med vissa problem i starkt utomhusljus. Den levererar gott färgomfång i närheten av srgb-klass, men tyvärr med lite spretig färgåtergivning som drar åt aningen blåa toner. Du kan justera vitbalans, men det räcker inte riktigt för att få till rätt neutrala färgbalans.

Ljudet i telefonen är en av dess svagaste egenskaper, med en monohögtalare i botten som visserligen är kraftfull, men som har alldeles för vass diskant och en lätt burkig klang i mellanregistret. Ljudet vid samtal är klart behagligare, men håll dig till att ha luren vid örat istället för att köra högtalartelefon. Eller plugga in handsfree, ljudet via hörlursuttaget och via bluetooth håller normalgod klass.

Stabila prestanda

Nokia 5.3 drivs av en Snapdragon 665-krets, samma som i Moto G Pro som vi nyligen testade och hyllade. Den är varken exceptionellt snabb eller för långsam för prisklassen, och all vardagsanvändning, som webbsurf, kartor, mejl och sociala appar klarar den utan problem.

Du får 64 GB lagring, vilket lär räcka för det mesta i app-väg, men vill du filma och fota mycket kan det vara bra att utöka med ett sd-kort. Det får plats på separat plats bredvid telefonens två sim-kortplatser, så du behöv er inte välja mellan dubbla sim eller extra lagring.

Tre gigabyte ramminne är dock lite i underkant, vilket blir påtagligt när vi hanterar riktigt stora dokument eller många webbsidor. Det finns också versioner av Nokia 5.3 med fyra och sex gigabyte, men de ser inte ut att säljas officiellt i Sverige. Modellen med fyra gigabyte går dock att få tag på lite här och där. Den kostar då 200 till 300 kronor extra. Det kan det kanske vara värt.

Baktill på telefonen hittar vi dels en enkel men väl fungerande fingeravtrycksläsare, samt en rund kamerapanel med fyra linser, Det handlar om en standardkamera, en vidvinkel, en makro och en extralins för djupsensorkamera.

Android 10 och nästan inget annat.

Ojämn men inte dålig kamera

Huvudkameran är på 13 megapixel och tar bilder med snabb hantering, god skärpa och fin lyster i färgerna. I alla fall ute i dagsljus, och utan digitalzoom, vilket bara gör bilden suddig. Den har en viss tendens att överexponera och fräta ut ljusa ytor, men för det mesta går det att undvika. Blir det dock bara lite mörkt så börjar vi få problem med brus, blockig komprimering och flammiga färger. Inomhus framåt kvällen bör du använda blixt, vilket kameran faktiskt är överraskande bra på att hantera.

Vidvinkelkameran har fast fokus och är på bara fem megapixlar, så förvänta dig inte att ta majestätiska landskapsbilder att hänga upp på väggen. Bilderna blir också aningen suddiga utåt sidorna. Makrokameran är däremot överraskande bra, både på att hitta fokuspunkter på nära håll och på att leverera snygga färger. Det lågupplösta slutresultatet gör den dock lite begränsad.

Nokia-telefoner kör konstant med helt avskalat Android, och har Android One-stöd för garanterade uppdateringar i två år. Det är en av de saker vi alltid uppskattar med dem. Det innebär ett smidigt och snabbt gränssnitt, men en del konkurrenter kan ha fler egna extrafunktioner i mjukvaran. Det är dock inga vi tycker behövs.

Inbyggd manual

Nokia 5.3 har en bonusapp som heter My Phone. I den finns en hel digital användarhandbok för telefonen, något som vi sällan får till en mobil. Här finns också supportinformation och en enkel och behändig systemövervakare.

Telefonen har ett 4 000 mAh batteri, och med tanke på den lågupplösta skärmen, som dessutom aldrig blir mer än måttligt ljusstark, hade vi förväntat oss lite mer av det. Den är inte direkt dålig, men presterar lite i underkant i aktiv driftstid. Sänkt ljusstyrka gör mycket för att spara batteri, så håller du dig inomhus rekommenderar vi att anpassad ljusstyrka är påslagen. Den har då en rätt så aggressiv dämpning, men det gör mycket för just batteriet.

Nokia 5.3 är en enkel och prispressad telefon som levererar det viktigaste i ett snyggt och bekvämt paket, och det blir som alltid plus i kanten för enkelheten i mjukvaran. Prestanda är goda i prisklassen, men lite mer minne hade inte skadat. Kameran är trots en del brister klart godkänd för en budgettelefon. Det mediokra ljudet och en skärm som ligger efter konkurrenterna är dock lite för påtagliga brister för att det ska bli ett toppbetyg.

Specifikationer

Produktnamn: Nokia 5.3

Testad: Juli 2020

Tillverkare / kontakt: HMD / Nokia

Systemkrets: Snapdragon 665

Processor: 4st x Kryo 260 Gold 2 GHz + 4 x Kryo 260 Silver 1,8 GHz

Grafik: Adreno 610

Minne: 3 GB

Lagring: 64 GB, plats för mikro sd upp till 512 GB

Bildskärm: 6,55 tum ips, 720 x 1600 bildpunkter

Kameror: 13 megapixel + 5 megapixel vidvinkel + 2 megapixel makro + djupsensor med led bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, Wifi 5, bluetooth 4.2, a-gps, nfc

Operativsystem: Android 10 (Android One)

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 4 000 mAh, ca 8h 30min webbvideo (wifi), ca 13h blandad användning (4g), ca 28h samtal (3g)

Storlek: 16,5 x 7,7 x 0,85 cm

Vikt: 185 gram

Rek. pris: 2 390 kr

Pris: 2 207 kr på Cdon

Prestanda

Antutu Benchmark: 168 355 poäng

Geekbench 5: 1 386 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 1 148 poäng

Androbench, lagring: 289,43 MB/s