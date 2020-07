Facebook gör det nu möjligt att dela sin mobilskärm via chattappen Messenger under ett pågående samtal till en eller flera personer, såväl som till Messenger Rooms med upp till 16 personer, rapporterar The Verge.

För att dela mobilskärmen behöver användaren ha den senaste versionen av appen. Under ett samtal kan den då dra upp med fingret för att se olika alternativ och där välja "börja dela" varpå den sedan kan välja "börja sändning". Efter det kan den på andra sidan samtalet se allt som användaren gör på mobilen så länge som skärmdelningen är påslagen.

Den nya funktionen finns ute nu till både Android och Ios.

