2019 började Asus med att släppa Zenfone 6, ett flaggskepp med lite udda kameradesign, jättebatteri och det bästa prispressen på en topptelefon det året. Men det verkliga flaggskeppet väntade till tidig höst med ROG Phone 2, gamingluren som hade extra allt av det mesta, inklusive prestanda. I år har vi inte hittills sett någon ny Zenfone. Istället kommer ROG Phone 3 och sätter precis som föregångaren nya rekord för Android-mobiler.

Betyg 4 av 5 Omdöme Asus gör åter igen marknadens mest maxade mobil, och tar med ROG Phone 3 ett klart grepp om tätpositionen i prestandaracet. Bild och ljud är lysande, och spelfunktioner och förutsättningar de bästa i branschen. Har du inget emot stora mått och rejäl vikt, kan acceptera att vara utan vattenskydd och trådlös ladning, samt en kamera som bara är bra istället för världsklass, är det hör en riktigt imponerande mobil. Positivt Extra höga prestanda

Utmärkt bild och ljud

Många smarta funktioner för gamers

Jättebatteri och lång driftstid Negativt Ingen vattentäthet

Ingen trådlös laddning

Något varm att greppa Bästa smartphone just nu – vi testar mobilerna i toppsegmentet

Den säljs som en gaming-mobil och mycket med den, från hur kylningen är designad till extra funktioner och appar, har med spelande att göra. Du får till exempel speciella touchkontroller på ena långsidan kallade Air Triggers, som fungerar som knapparna baktill på en spelkontroll. Du får rgb-kontroll på diodljuset i en ROG-logga på baksidan av telefonen. Och du får en skärm med extra hög uppdateringsfrekvens och även extra hög avläsningsfrekvens för pek.

Här slår ROG Phone 3 åter rekord, med en 144 Hz-panel. Personligen ser vi inte skillnad på det och de 120 Hz som föregångaren levererade, men en kräsen gamer kan säkert få glädje av det. Något alla kan få glädje av är skärmens utmärkta kontrast, färgomfång och färgkorrekthet. Flera tillverkare har höjt ribban rejält i sina amoledskärmar i år, och Asus kan nu sälla sig till dessa.

Den på alla sätt utmärkta skärmen är en av de styrkor med teleffonen som du kan ha glädje av även när du inte spelar spel.

Utmärkt för media

Men precis som föregångaren är den en utmärkt mobil för andra typer av användning också. Höga prestanda, högklassig skärm och högtalare, och ett stort batteri har ju alla telefoner glädje av. Speciellt skärmen och de utmärkta framåtriktade stereohögtalarna, gör den till en av de bästa lurarna just nu inte bara för att spela spel, utan också för att avnjuta en film på.

De har ljudförbättring från svenska Dirac bakom och goda möjligheter att ställa in efter eget tycke och smak. I årets modell har dock hörlursuttaget försvunnit. Det är abv utrymmesskäl, hälsar Asus. Du får med en usb c-adapter om du vill plugga in analoga lurar. På ROG Phones speciella fläkttillbehör sitter det också ett 3,5-millimetersuttag.

Spelar du film eller bara surfar behöver du givetvis inte 144 Hz-skärm. Standardläget för telefonen är ett automatiskt läge som växlar mellan olika bildfrekvenser vid behov för att spara batteri. Vi tror att den då håller sin på 90 Hz i menyer och till exempel i webbläsare, kör 60 Hz vid videovisning, och håller de högre hastigheterna till spel som behöver det. Men det är som sagt svårt att avgöra med blotta ögat.

Stora mått och extra prestanda

ROG Phone 3 är en rejält biffig enhet. Den samma mått och vikt som föregångaren. Det är medvetet, i alla fall måttet. ROG Phone har nämligen ett gäng tillbehör du kan köpa, som spelkontroller du snäpper på, dockningsstation, ett clip som gör att du kan haka på en separat spelkontroll, och en extra skärm. Flera av dessa kommer nu i nya, lite förbättrade versioner, men även de gamla går att använda på ROG Phone 3.

ROG Phone 3 kommer med en lös fläkt kom dockas i en sidoport och snäpps på baktill. Med den får du ävet en behändigt utfällbart stöd för bordsplacering, även om du inte aktiverar fläkten.

Asus har dock valt en mörkare och mer återhållsam design än i fjolårets modell. En blank mörkgrå glasbaksida med mer diskret mönster och färre kantiga vinklar. En tydlig vit ROG-logga baktill gör dock att den fortfarande inte går att missta för någon av konkurrenterna.

Allting i telefonen har trimmats till max. För det första är det första mobilen vi sett med upptrimmade Snapdragon 865+. Det innebär att den snabbaste kärnan har fått en upptrissad klockfrekvens på hela 3,1 GHz, och även att grafikkretsen Adreno 650 har snäppet högre klockfrekvens.

Framförallt processorn ger oss ett påtagligt lyft. Många appar och spel utnyttjar en enskild kärna extra mycket och det är något flera kretstillverkare tagit fasta på i årets chipset. Och här kommer den alltså upp i över tre gigahertz, något vi inte sett i en mobil tidigare. Upp till 16 gigabyte ramminne och 512 gigabyte lagring av snabb ufs 3.1-typ är givetvis inte heller fel.

Effektiv kylning med obekvämt grepp

Precis som föregångaren är ROG Phone 3 även byggd för extra effektiv kylning. Luren kapslar inte in överskottsvärme, vilket många andra mobiler gör för att inte bli obekvämt varma att greppa. Det sker dock på bekostnad av lite topp-prestanda. Det är för det mesta inga problem, men vill du få ut maxprestanda under längre tid, till exempel om du spelar spel i ett par timmar, är det inte optimalt.

Kylningsenheten på ROG Phone 3 syns tydligt bakom en transparent del av glaset på baksidan. Just där blir telefonen snabbt lite extra varm. Aldrig så den är obehaglig att greppa, en lite svettigt kan det bli.

Istället leds värmen här snabbare ut i chassit och speciellt till en kylfläns på ena sidan. Nytt i årets modell är att denna kylfläns även täcker och kyler ett 5g-moden, vilket ett flaggskepp som detta givetvis ska ha. Nackdelen med detta är att ROG Phone kan bli påtagligt varm att hålla i om du gör något krävande på den.

Du får faktiskt med en liten påsnäppbar kylare som dockas i en speciell sidoport, och som ger dig en fysisk fläkt vilket ska göra att den håller sig på topp under långa spelsessioner. En välkommen nyhet med årets modell av fläkten är att den har ett litet inbyggt stöd. Du kan ställa telefonen på ett bord om du vill kolla på en film eller spela ett spel med bluetoothansluten kontroll.

Android-kompatibla spelkontroller fingerar givetvis, men även Xbox one-kontroll, Dualshock 4 till Playstation 4 och Googles Stadia-kontroll ska gå att ansluta och få rätt kontrollschema för. Det verkar dock inte fungera hundraprocentigt ännu, men vi testar telefonen några dagar innan lansering, och det uppges vara en mjukvaruuppdatering på väg för det. Detta sköts i en funktion som heter Game Genie, där du också kan optimera sådant som nätverksuppkoppling, spelkontroller på skärm och en handfull andra saker för dina spel.

Mäktig batteritid

Även om det är fokus på spelegenskaper håller telefonen god klass även på andra sätt, men det är tydligt att det inte är telefonens fokus. Den är till exempel inte vattentät, och Asus har valt bort möjlighet till trådlös laddning så att de istället får plats med ett större och mer snabbladdat batteri.

6 000 mAh är onekligen rejält, och vi får också lysande lång batteritid. Utmanar vi den med tunga spel, fläkten påsatt och högsta bildfrekvens kan det ta slut på några timmar, men annars kan du gå i ett par, tre dygn utan att behöva ladda. Och gör du det medföljer en laddare med 30 watts effekt som fyller på det rappt.

Telefonens huvudgränssnitt är enkelt och avskalat, men med en handfull extra appar och funktioner. Det är som standard i mörkt läge. Om det är ett estetiskt val eller för att spara batteri på alomed-skärmen låter vi vara osagt.

Kameran är en kombination av Sonys IMX686-sensor i en huvudkamera som tar riktigt snygga foton i de flesta sitautioner, förutom i alltför mörka rum. Sedan har vi en 13 megapixel vidvinkelkamera och en separat 5 megapixels makro. Bägge fotar med hög grundkvalitet, men har en bit upp till de allra bästa mobilkamerorna när det gäller sådant som smart automatik, handhavande och framförallt mörkerfoto.

Vidvinkelkameran fotar med fina färger, och skarp fokus, men av någon anledning med ett lätt brus på pixelnivå som gör att man inte kan förstora upp bilderna för mycket. Makrokameran ger oss riktigt fina bilder, men du kommer inte lika nära motivet som en del konkurrerande telefoners makro-funktion.

Bitvis lite rörigt

Kamera-appen har många små smarta enskilda funktioner, men en tendens att ta onödigt lång tid på sig i vissa situationer, och har lite svårt att få ihop en smidig och snabb användarupplevelse. Det är lite typisk för Asus mobiler, det är ofta lite överambitiöst i det tekniska och i funktionsväg, vilket gör att det enkla och grundläggande blir lite bökigare att hantera.

I själva telefon-gränssniuttet har dock Asus blivit mycket bättre på det under senare år, och ROG UI som gränssnittet här heter, är snyggt och avskalat med mestadels vanligt Android-upplägg. Ett onödigt eget bildgalleri, Netflix och Instagram förinstallerat är det enda vi skulle kalla för bloatware. Det mesta annat som är speciellt för just ROG Phone hittar vi i separata kontroll-appen Armory Crate.

I appen Armory Crate hittar vi de flesta av telefonens mer spelinriktade inställningar.

Där ställer du in prestanda- och skärminställningar för utvalda appar och spel, kontrollerar led-belysningen på baksidan (och även på de extra mobilskal som finns att köpa som har spektakulär led-belysning baktill), växlar till högprestandaläge och för inställnigar i Air Trigger-kontrollerna.

Dessa har också uppgraderats och fått många fler möjligheter än i föregångaren. Du kan nu dela in vardera knapp i två zoner, så att du får två per sida, och även göra ett par olika svepgester på dem. Just dessa stänger vi dock snabbt av, då vi har svårt för att få knapparna att skilja på en svepgest och ett tryck. Med fintrimmande av känslighet och lite övning går det kanske, men det kräver en viss ambitionsnivå hos dig som användare.

ROG Phone 3 kommer i tre olika utföranden, utöver vår toppspecade modell som har ett rekommenderat pris på 12 499 kronor finns även i enklare variant med 12 GB ramminne för 11 499 kr. Sedan finns också ROG Phone 3 Strix Edtition, med 8 GB ram och 256 GB lagring. Den har också vanliga Snapdragon 865 istället för plus-varianten. Pris för Strix-modellen är 9 499 kronor.

Specifikationer

Produktnamn: ROG Phone 3 ZS6621KS

Testad: Juli 2020

Tillverkare: Asus

Systemkrets: Snapdragon 865+

Processor: Kryo 585 3,1 GHz + 3st Kryo 585 2,42 GHz, 4st Kryo 585 1,8 GHz

Grafik: Adreno 650 (645 MHz)

Minne: 16 GB

Lagring: 512 GB

Bildskärm: 6,59 tum ampled, 1080 x 2340 bildpunkter, 144 Hz

Kameror: 64 megapixel + 13 megapixel vidvinkel + 5 megapixel makro med led bak, 24 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, dockningsport med usb 3.1 gen 2 typ c och displayport

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 6, bluetooth 5.1, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 10 med ROG UI

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby), Air Triggers

Batteri: 6 000 mAh, ca 31h webbvideo (wifi), ca 22h blandad användning (4g), ca 35h samtal (3g)*

Storlek: 17,1 x 7,8 x 1 cm

Vikt: 240 gram

Rek. pris: 12 499kr

*Mätt med automatisk bildfrekvens

Prestanda

Antutu Benchmark: 649 086 poäng

Geekbench 5: 3 346 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 7 854 poäng

Androbench, lagring: 1 691,49 MB/s