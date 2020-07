Spotify tar nu upp kampen med Youtube med stöd för videopodcasts.

Inledningsvis släpps Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay och The Rooster Teeth Podcast som blir tillgängliga både för gratis och premium-användare.

Podcastsen går att både lyssna och titta på i antingen mobilappen eller genom desktop-versionen.

Sedan tidigare har Spotiy även värvat Joe Rogan, som har en världens mest populära podcasts, The Joe Rogan Experience, och som tidigare släppts i videoform enbart på Youtube.

Läs också: Spotify börjar med topplistor för podcasts