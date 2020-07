Testat spel: Crash Bandicoot 4 - It's About Time (Demoversion)

Format: Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X

Testat format: Playstation 4 Pro

Hösten 2020 verkar bjuda på en riktig plattformsspelsrenässans. Utöver ett helt nytt Ratchet & Clank till Playstation 5 och Psychonauts 2 till Xbox-konsolerna ryktas även Nintendo och Sega planera nya spel med sina respektive maskotar Mario och Sonic. En betydligt mer oväntad återkomst avslöjades dock nyligen, när Activision avtäckte Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Efter lyckade remasters av originaltrilogin samt Crash Team Racing borde väl vår käre Crash vara i goda händer? Eller?

Vår försiktiga optimism bör inte missförstås. Crash har nämligen inte haft det lätt sedan uppbrottet med upphovsmakarna Naughty Dog. Ett par tappra försök att innovera har gjorts av olika utvecklare. Men med facit i hand har inget av de efterföljande spelen gjort särskilt stort intryck - och är nog också anledningen till att Crash så småningom föll i glömska. Så det var med skräckblandad förtjusning som vi startade upp en väldigt tidig demoversion av det nya, kommande äventyret.

Skriver om historien

Precis som det framkom i trailern utspelar sig Crash Bandicoot 4 direkt efter Crash Bandicoot 3: Warped från 1998. I sagda trailer skojar karaktärerna till och med om det faktum att Crash enbart besegrat sin nemesis Neo Cortex tre gånger. Alla spel post-Naughty Dog verkar alltså mer eller mindre vara bortblåsta ur den nya tidslinjen.

När vi först får kontroll över Crash befinner vi oss i dåtid, i vad som verkar vara en snöfylld fiskeby med zombiefiskare runt varje hörn. I klassisk Crash-manér är banorna trånga och enkelriktade. Ett problem med plattformsspel i öppna miljöer är att vi kan passera runt antagonisterna, men i Crash Bandicoot 4 tvingas vi ta itu med varje hinder.

Under vissa segment kan banorna kringgå det låsta upplägget och öppnas upp en aning. I demoversionen sker det halvvägs genom fiskebyn, där vi helt plötsligt måste hoppa mellan stora isblock och små båtar. Allt medan vi undviker det iskalla vattnet samt de ikoniska, exploderande lådorna som finns utspridda här och var.

Välbekanta kontroller

Allt plattformshoppande kräver dock precision, och lyckligtvis har utvecklaren Toys For Bob lyckats fånga känslan från Naughty Dogs originaltrilogi. Givetvis är själva karaktärsmodellen uppdaterad och vi märker att Crash rör sig mer naturligt. Men när det kommer till kritan är allt intakt, och det tar bara ett par minuter för oss att åter hamna i synk med kontrollen. Ungefär som om det var igår vi spelade Crash Bandicoot 3: Warped på den allra första Playstation-konsolen.

Det innebär också att de klassiska manövrarna är tillbaka. Den berömda spinattacken ackompanjeras av dubbelhopp, magplask och glidattack. För att bemästra banorna till hundraprocent krävs det använda färdigheterna i symbios med varandra. När vi tar oss igenom extra svåra passager märker vi också att Crash Bandicoot 4 ger oss samma belönande känsla som i de tre första spelen.

Nya och gamla bekantskaper

Givetvis bjuder Crash nya äventyr även på helt fräscha inslag. Spelets främsta “gimmick” är de nya maskerna som ger Crash speciella egenskaper. I demoversionen får vi testa på två av dessa. Den första stoppar tiden för en kort stund. Här gäller det till exempel att synka funktionen till fallande objekt och på så sätt ta sig förbi svåra hinder. Givetvis är användningsområdet begränsat och masken försvinner automatiskt efter ett avklarat segment.

Den andra masken ger oss möjlighet att skifta mellan objekt som befinner sig i olika dimensioner. I praktiken gäller det att tajma vilka lådor, eller hinder, som ska ska uppenbara sig och vilka som ska försvinna. I demot händer detta under “rälssektioner” där vi redan tajmar hopp över olika hinder. “Dimensionsväxlaren” ger dessa segment en ny innebörd och har dessutom potential att tillföra fler kluriga plattformssegment.

Ett mer välbekant inslag är möjligheten att kontrollera andra karaktärer än just Crash. När spelet väl släpps kommer både Crash’s syster Coco samt den gamle rivalen Neo Cortex att vara fullt spelbara. I demoversionen finns ett segment med den senare. Neo Cortex har en annorlunda spelstil där hans gimmick är att förvandla fiender till cement- eller gummiblock. Här bryts den snabba gameplayen till ett mer pusselliknande upplägg. Förvisso ett underhållande sådant, åtminsone som en bonus.

En lovande nystart

Med enbart tre banor, varav den ena är en variant på den allra första, är det ännu för tidigt att dra några slutsatser om huruvida Crash Bandicoot 4 kan matcha originaltrilogin. Men hittills är vi positivt överraskade. Samtliga klassiska inslag är nämligen väl representerade, från dödsanimationer och segerdanser till plattformsdesign och rörelseschema. De nya maskerna har också stor potential till att bidra med helt nya sätt att utforska banorna på.

Nu hoppas vi bara att utvecklaren Toys For Bob lämnar de mer överflödiga detaljerna (som Bazookan från Crash 3) åt historien och satsar på att balansera de nya inslagen med den klassiska gameplayen vi alla älskar. För efter mer än två decennier av undermåliga Crash-spel är det verkligen på tiden att vi får ett spel värdigt namnet Crash Bandicoot 4.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time släpps den 2 oktober 2020 till Playstation 4, Xbox One och Xbox Series X.