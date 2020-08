Vertikalvideo var länge något man skattade åt när man såg, ett tecken på en okunnig mobilkameraanvändare som inte vände på telefonen ”rätt” för att filma. Men tiderna förändras, och nu finns det hela videotjänster där bild på högkant är standard, som Instagram och Tiktok. Även andra sociala medier som Facebook och Youtube är mer fria med videoformaten.

Betyg 4 av 5 Omdöme En tv för Tiktok-generationen, där allt krut har lagts på att optimera för en sak, att spegla mobilen i vertikalt läge. Det gör den briljant, i alla fall om mobilen heter Samsung Galaxy. Men det är mycket pengar och en otymplig enhet för mer traditionellt tv-användande. Positivt Unika roterande skärmen

Kraftfulla högtalare

Hög bildkvalitet

Stödjer många smarta funktioner och tjänster Negativt Tungt och dyrt för liten skärm

Begränsade inställningsmöjligheter

Full funktion bara med Samsung-mobil Test: Fem vassa 4k-tv på 55 tum – som inte kostar skjortan

Många artister släpper till exempel vertikal-versioner av sina musikvideor, och det produceras allt från nyhetsbulletiner till reklamfilm för stående video. Allt för att vara enkelt att konsumera på en mobil. Vi lär nog inte få se tv-serier och långfilm i formatet, men det finns ju många fler användningsområden för en stor skärm.

Därför har Samsung skapat The Sero. Det är en tv med en väldigt specifik gimmick; den är monterad på ett stativ där skärmen är upphängd så att den kan rotera 90 grader till högkantsläge. Trycker vi på en knapp på fjärrkontrollen så surrar den till och växlar mellan lägena.

För en viss typ av användare

Den är byggd för att stå fritt på golvet, med skärmen lätt bakåtlutad, och såvitt vi kan se finns det ingen möjlighet till väggmontering. Bakstycket går ända ner till golvet och innehåller anslutningar och en rejäl uppsättning högtalare, ett stöd baktill monteras på vid installation. Vi var inte riktigt beredda på hur tung den skulle vara. Hela ekipaget väger 33 kilo, men då står den å andra sidan riktigt stadigt när den väl är på plats.

Det är mycket för en tv som bara är på 43 tum. Det är inte heller någon extra slimmad enhet, den har breda plastkanter och själva tv-panelen är inte direkt tunn. Ström och bildkällor ansluts bakom en panel och kablar döljs sedan inne i stödet baktill. Det finns även hjul du kan köpa till och montera på, som gör att du kan flytta runt den.

Det är helt klart en tv du kan behöva tänka om hur ditt vardagsrum är planerat och möblerat för, och en tv som inte passar för alla. Vill du ha en rejäl hemmabio-upplevelse eller en storskalig upplevelsetill spelkonsolen är det här avslut inte något för dig. The Sero har bara en 43 tums skärm, vilket med tanke på priset på nära 17 000 kronor är väldigt mycket pengar för bildytan.

The Sero på högkant. Det läget används främst när du ska spegla mobilens skärm. Eller som här, med telefonen uppkopplad till The Sero med bluetooth för att bara strömma msuik.

Bra klass på kompakt bild

Själva bildpanelen håller god klass. Det är en av Samsungs Qled-paneler, med överlag fin stuns i färgerna med uppgiven hundraprocentic matchningt av dci-p3-färgskalan, och bra dynamik. Den stödjer hdr10+, men inte med äkta tio bitars färgdjup i panelen, utan åtta bitar med interpolering. Den levererar skarp kontrast med svärta som inte riktig är i oled-klass, men inte så långt ifrån.

Med bra lokal dimning, högklassig uppskalning, rörelsehantering och bildförbättringsrutiner ser det mesta skarpt och snygg ut på skärmen. Som alltid tycker vi Samsung är lite snåla med att låta en användare kontrollera det hela på detaljnivå. I vissa tillfällen finns det parametrar vi hade vilja meka med, men inte får tillgång till.

Men det lilla formatet, och skärmens montering med påtaglig bakåtlutning som gör det svårt att kontrollera sådant som reflexer, är onekligen en nackdel. Det går tyvärr inte att komma ifrån. En större The Sero med skärm i 55-tumsklass hade nog varit omöjligt stor, tung och dyr att bygga.

Fylligt ljud utan bredd

Ljudet är överraskande kraftfullt. I foten har Samsung här kunnat bygga in en subwoofer som tillsammans med fyra högtalare ger 60 Watts uteffekt med välbalanserad dynamik. Det saknas lite detaljåtergivning i diskanten jämfört med en del andra tv vi testat, men inte så mycket att det stör om du inte är inbiten audiofil. Alla högtalare sitter i foten och är framåtriktade, så stereospridningen blir tyvärr lite lidande, den där riktigt luftiga rumskänslan infinner sig aldrig.

Vi blir lite besvikna på möjligheten att själv kontrollera ljudbilden. Det finns ett automatiskt ”intelligent” läge du inte har kontroll över läge, ett ”förstärkt” läge som främst det extra tryck i basen, och en manuell equalizer. Här finns inga profiler för musik, film och spel, som annars är vanligt, och det går inte att spara undan profiler att växla mellan. Den har stöd för Dolby Digital Plus men inte mer avancerade Dolby Atmos.

Nedre halvan av stativet rymmer en kraftfull högtalare. Den levererar rejält med ljud och en extra fyllig bas. Musik låter för det mesta riktigt bra. I alla fall om vi manuellt drar på med extra diskant i equalizern. Stereospridningen är dock något snäv.

I det intelligenta läget har The Sero en av Samsungs nya funktioner i år, dynamisk röstförstärkning. Med det aktivt lyssnat tv:n på omgivningen och om det är för mycket buller så anpassar den ljudbilden, och förstärker talfrekvenser i ljudet.

På samma sätt har det intelligenta läget en ny dynamisk anpassning av ljuset, så att den justerar kontrast och ljus om du till exempel drar upp en gardin och släpper in extra solljus. Bägge funktionerna fungerar mer eller mindre pålitligt, men vi tycker att ljusanpassningen möjligen är lite för aggressiv med att tona ner när det blir mörkt. Kanske finns det sätt att justera det, men inga vi hittade.

Många funktioner i smart system

Smart tv-systemet i The Sero är samma som i alla Samsung-tv, Tizen OS. Det har snygga och lättnavigerade menyer, ett överlag stort och intressant app-utbud, numera också med Apple TV i sortimentet, och som vi redan nämnt relativt begränsade inställningsmöjligheter. Du kan styra den med röstkommanon med Bixby eller Alexa, du har inbyggd Smartthings-kontroll (så länge de enheter du vill kontrollera kör wifi, annars behöver du en hubb) och du har stöd för både trådlös skärmdelning från Android-telefoner och Airplay.

Just detta är det centrala i The Sero, det sätt du får vertikal bild till den är med skärmdelning från en mobil. Tizens egna inbyggda appar, som till exempel Youtube, kan inte spela upp högkantsvideo, trots att det finns ett växande utbud av det där. Det får du göra via mobilen.

Det fungerar dock övertygande bra. Är vi på samma wifi som The Sero så hittar samtliga mobiler vi testar den mot utan problem, och vi kan ”casta” skärmen efter att ha godkänt den som bildkälla med ett snabbt tryck på fjärrkontrollen.

Mottagningen är fin och bildkvaliteten hög. Det är ett par, tre tiondelars lagg, men det är inget som påverkar upplevelsen nämnvärt. Det bör nämnas att The Sero inte har fast nätverksanslutning, så det vill till att du har bra täckning, helst på 5 GHz, i runnet du vill ha den.

Den rätt så massiva enheten står lutad mot ett vinklat ställ som också effektivt gömmer kablar dragna till den.

Mer eller mindre automatik

På högkant liksom i horisontalläge finns det också ett galleri av statiska och dynamiska bakgrundsbilder du kan ställa in som en digital fotoram, från klocka och dynamisk skärm för musikuppspelning, till nyhetsflöden och eget bildspel. Detta ställs in i Samsungs Smart Things-app till mobilen, äär du också får tillgång till en del andra tv-inställningar, och ett fjärrkontrollsgränssnitt.

Skärmen roterar till rätt orientering i vissa sammanhang, men i andra får vi manuellt sätta den i önskat läge, med ett snabbt tryck på fjärrkontrollen. Här har du stor fördel av att ha en Samsung Galaxy-mobil. Då får du en handfull extra funktioner.

För det första autorotering, så att The Seros skärm följer med dig om du växlar från stående till liggande läge i mobilen. Du ansluter inte med vanlig skärmspegling, utna en funktion som heter Smart View, som kommunicerar med tv:n och sköter detta.. På andra telefoner får du växla läge manuellt.

Kör du Samsung-mobil och Smart View kan du också få skärmspeglingen anpassad till 16:9-format. I andra mobiler med mer avlånga skärmar och du bara kör vanlig skärmspegling till kan du få problem med bildförhållandet eller få långsmal bild. The Sero är som de flesta tv i 16:9, medan de flesta nyare mobiler är mer långsmala.

Snabbkoppling med problem

En sista funktion som bara fungerar med Samsung är Tryckvisning. Den engelska termen för det är Tap View, vilket vi tycker bättre beskriver vad det handlar om. Det här är ingen funktion som är unik för The Sero, utan en som finns till flera av Samsungs senaste smart-tv och smarta högtalare, och är kompatibelt med Samsung Galaxy S8-telefoner eller nyare. Du nuddar telefonen till tv:n och den startar automtiskt en skärmspegling.

Flera funktioner i The Sero kontrolleras med fördel från Samsungs Smart Things-app. Kör du den på en Samsung har du dessutom extra funktioner och alternativ.

Det här är en intressant funktion, men den behöver finputsas. Det verkar vara vissa utvalda platser runt ramen det fungerar på (troligen handlar det on nfc-anslutning, men Samsung är lite förtegna på den punkten), och det finns inga indikationer på var dessa platser är. Det får vi gissa oss till, och även då fungerar det bara sporadiskt och kan behöva ett extra försök eller tre.

Är det här framtiden för smart-tv? Nja, det är nog att ta i. The Sero är mycket gimmick för en väldigt specifik sorts användning, och de flesta av oss vill nog fortfarande ha en rejäl skärm på väggen eller tv-bänken. Har du inte plats för det, och verkligen vill ta mobilupplevelsen till en ny nivå, så kanske The Sero kan vara helt rätt för dig.

För samma pris som The Sero kan du få en rätt så bra 65- eller till och med 75-tummare att hänga upp. Med dem får du en nästan lika stor bild på höjden som The Sero i om du vill skärmspegla mobilen i vertikalläge, plus en mäktig storbilds-tv för mer traditionellt tittande. Det enda som saknas för att göra det optimalt är lite smartare mjukvara.

Specifikationer

Produktnamn: Samsung The Sero QE43LS05T

Testad: Juli 2020

Tillverkare: Samsung

Paneltyp: Va lcd (Samsung Qled)

Storlek: 43 tum

Upplösning: 4k (2160p)

Hdr: HDR10+, HDR10 och HLG

Operativsystem: Tizen OS

Ljud: 60W 4.1

Anslutningar: 4 st hdmi, 2 st usb, lan, s/pdif ut

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 4.2

Övrigt: Roterande skärm, Smartthings, Airplay2

Effektförbrukning: Energiklass B. 0,5W standby. Upp till 135W aktiv. Ca 96W normalanvändning.

Mått inkl. fot: 97 × 120 × 33 cm

Vikt inkl. fot: 33,3 kg

Rek. pris: 16 990 kronor

Pris: 14 990 kronor på Elgiganten.