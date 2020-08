Nvidia meddelar att Geforce Now-användare nu kan synka sitt konto med sitt Steam-bibliotek för att se vilka spel som är kompatibla med spelstreamingtjänsten. Funktionen identifierar spelen automatiskt och lägger in dem i en lista för "My Games" i Geforce Now.

Geforce Now kan även användas för att streama spel från Epic Games Store, Battle.net och Uplay men har där än så länge ingen synkroniseringsfunktion.

I samband med att Nvidia gjorde Geforce Now till en betaltjänst i början av året har flera stora spelutgivare tagit bort sina titlar från Geforce Now eftersom de säger att det inte finns något avtal för att strömma det upphovsrättsskyddade materialet.

