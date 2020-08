5g-mobiler har under våren kommit på bred front, och de första 5g-nätverken har också börjar öppna upp i Sverige. De flesta mobiler med den nya tekniken är dock fortfarande de allra dyraste flaggskeppen. Men det finns undantag. Mi 10 Lite från Xiaomi är den mest prispressade vi testat hittills.

Betyg 3 av 5 Omdöme Mi 10 Lite levererar både snabb mobiluppkoppling, höga mellanklassprestanda och ett förbättrat användargränssnitt. En del mindre lyckade detaljer drar dock ner omdömet, som en ofta krånglande fingeravtrycksläsare och en mindre lyckad ljudupplevelse. Med tanke på priset är det svårt att klaga, men ett par bara lite dyrare konkurrenter får ihop helheten bättre.

Positivt Goda prestanda

Snygg skärm.

Mycket bra batteritid

Förbättrat gränssnitt Negativt Plastig känsla att hålla

Opålitlig fingeravtrycksläsare

Halvdan högtalare

Ojämn kamera

Det är ingen riktig budgetlur, utan kvalar in i ungefär samma klass som Oneplus Nord eller Motorola Moto G Plus, två andra 5g-lurar till skonsamt pris. Den matchar Moto G Plus nästan exakt i pris, med en 64 GB-modell för precis under 4 000 kronor och en 128 GB-modell för några hundra kronor till. Den har vi dock inte testat, så bästa jämförelsen blir med den snäppet dyrare Oneplus Nord.

Den liknar just Oneplus Nord på flera punkter. Den har samma processor och liknande prestanda, en snarlik design och liknande kamera. Precis som Oneplus Nord handlar det om Gorilla Glass 5 fram och bak med en snygg metalliknande plastram runtom.

Här är det lite mer plastig känsla på allt, även knapparna på sidorna är i plast. Det är inget som ger några stora minuspoäng i denna prisklass, men är det maxad premiumkänsla i handen du är ute efter så är Nord snäppet vassare. Mi 10 Lite är även en snäppet större lur med snäppet större skärm, och lite större mått på bredd och höjd. Den är också aningen tyngre.

Mi 10 Lite finns i tre färger. Den grå och den blågrön-tonade är de två som lättast går att få tag på i svenska butiker.

Steget under flaggskepsfart

Prestandamässigt levererar den helt klart mycket för pengarna. Snapdragon 765G levererar datorkraft med god marginal för det allra mesta du kan tänkas vilja göra med en mobil. Under daglig användning upptäcker vi ingen lagg eller upplevd seghet, förutom att riktigt stora appar tar lite längre tid att öppna, samt att mer krävande spel inte har samma jämnhöga bildfrekvens.

Mi 10 Lite kommer med 6 GB ramminne och som sagt med 64 eller 128 GB lagring. Någon plats för extra minneskort finns inte. Mobil uppkoppling är snabb med 5g-stöd och även hög klass på 4g, men för wifi får du nöja dig med wifi 5 istället för nya och snabbare wifi 6. Andra premium-funktioner som trådlös laddning och vattentät konstruktion man givetvis klara sig utan, men annars är det inget påtagligt som saknas.

Ett undantag till en annars jämn och snabb upplevelse är fingeravtrycksläsaren, en optisk läsare bakom skärmen. Den är ovanligt långsam, kräver ett hårt tryck mot skärmen, och är väldigt känslig för hur fingret i fråga är vinklat. Det här liknar väldigt mycket problemen vi hade med förra årets Samsung Galaxy A-lurar, men medan Samsung ryckte upp sig till årets modeller dras Mi 10 Lite med det fortfarande.

Uppdaterat gränssnitt

Lagom till vårt test har Xiaomi rullat ut en ny version av gränssnittet MIUI. Det är nu uppe i version 12, och Mi 10 Lite uppdaterar direkt till det. Det ger systemet en påtaglig grafisk överhalning, med ny stil på ikoner, animerade bakgrunder, och inställningsmenyer som ser allt mindre ut som Androids original i stil och upplägg. En handfull nya funktioner gillar vi, som nya IOS-linkande kontrollcentret, möjligheten att (äntligen) få separat app-meny, och bättre användarkontroll för integritet och informationsinsamling från appar.

MIUI har fått en ordentlig uppdatering. Vi gillar det mesta nya, även om det nu ser mindre ut som original-Android än någonsin.

Det mesta är snyggt och lättnavigerat, speciellt tack vare fullt stöd för Android 10:s gestnavigering. Överlag är det här ett stort lyft för MIUI. Men helt utan irritationsmoment är det fortfarande inte. Det är fortfarande lite för påträngande med en del notifikationer och för den som är van vid andra Android-system så kan det behövas en viss inskolning i upplägget.

Telefonens bildskärm är en snygg amoled med 1080p-upplösning, mjukt rundade hörn och en liten droppformad kameraflärp i ovankant. Glasytan framtill är lätt upphöjd men helt plan i bildytan. Bildkvaliteten går definitivt inte att klaga på. Den saknar den där riktigt maxade ljusstyrkan vi ser hos en Iphone 11 eller en Galaxy S20 men lyser bra nog för utomhusbruk.

Den har stöd för HDR10, levererar utmärkt färglyster med en färgskala som överträffar dci-p3-standard, och som kan ställas att matcha den eller srgb. Färgkorrektheten är inte i klass med Mi 10 Pro men bra nog för de allra flesta typer av användning. Det vi däremot inte får med Mi 10 Lite är högfrekvent skärm, då den kör på traditionella 60 Hz.

Bra med lurar, sämre utan

Med så bra bild är det tråkigt att inbyggda ljudet är en besvikelse. Det sitter en ”Hi Res Audio”-logga på förpackningen, men förvänta dig ingen bländande hifi-upplevelse. Det sitter en monhögtalare i botten som visserligen ger tydliga och fylliga bastoner samt bra balans i övrigt, men som saknar detaljkvalitet i både mellanregister och diskant, som dessutom har en ovanligt burkigt klingande ton.

Analogt hörlursuttag sitter på ovansidan, och där får vi klart bättre ljud. Telefonen har ljudanpassning för olika typer av hörlurar, men vi tycker att en rak och neutral ljudbild för det mesta låter bäst. Vill vi justera ljudet använder en manuell equalizer. Det är dock lite märklig i det att den bara fungerar till just hörlurar och inte till inbyggda högtalaren.

Mi 10 Lite har ett batteri på lite över 4 000 mAh, vilket med strömsnåla Snapdragon-processorn och en 60 Hz amoled utan extrem upplösning, kan resultera i riktigt bra batteritid. Det är dock ingen garanti, en del telefoner med likande förutsättningar har ibland gjort oss besvikna. Men här levererar Xiaomi riktigt bra batteritid.

Vi kan spela strömmad video över wifi i ett helt dygn, och surfa, mejla med mera i nästan en hel dag. Batteriet är sedan hyfsat snabbladdat med den medföljande 20 watts-laddaren. Det vi inte har möjlighet att testa ännu är energiförbrukning vid 5g-användning, eller för den delen uppkopplingshastigheten där. Det får vi göra djupdykningar i senare, men 5g- är lite vidare sprutt än idag.

Trots många linser lyckas inte kameran att övertyga. I en riktig budgetlur hade den varit bra, men nivån i mellanklass har höjts rejält på senare tid och kameran i Mi 10 Lite gör ingenting som överraskar positivt.

Kamera utan överraskningar

Baktill har telefonen fyra kameralinser i en rektangulär panel i ena hörnet. Den sticker ut ungefär en millimeter, något som visst inte går att undvika längre förutom i billiga mobiler med väldigt enkla kameror.

Här är huvudsensorn en 48 megapixelsensor från Samsung med f/1,8-bländare framför. Den tar skarpa bilder med välbalanserad färg, även om nyanseringen i mörka ytor inte är i toppklass. Du kan slå på ett ai-läge som för det mesta resulterar i mer mättade färger om du föredrar det. Den hjälper också till med viss hdr-justering i scener med höga kontraster.

I dunklare ljus får vi en aning brus och lite svårare att hitta rätt fokus. Överlag klarar den sig bra i kvällsljus så länge det finns viss punktbelysning, men sämre i mörka rum där färger tappar precision. Det finns ett nattläge, men det levererar rätt så onaturligt resultat. Överlag är det kort och gott lite oinspirerande. Det är godkänd nivå för en mellanklassmobil 2020, men inte så mycket mer,

Vidvinkel men ingen zoom

Utöver detta har Mi 10 Lite två kameror till. Först en åtta megapixel vidvinkelkamera med fast fokus som tar dugliga landskapsbilder i dagsljus, men som tappar lite tack vare den låga upplösningen och snabbt får problem med dynamiken i kvällsljus. Sedan en två megapixel makrokamera, som fotar överraskande snyggt, men inte riktigt kommer så nära motiv som vi önskar. Telefoto får du klara dig utan, och 2x-läget i kamera-appen är bara ett utsnitt i huvudsensorn.

Fjärde kameran är en extra sensor för djupseende vid bokeh-fotning, men vi är osäkra på om den överhuvudtaget gör något. Kameran verkar inte reagera på när vi täcker över den med ett finger i appens porträttläge, och det ser inte ut att påverka slutresultatet. Slutligen har vi selfie-kameran framtill. Den är inte särskilt märkvärdig, en 16-megapixlare som tar stabila och för det mesta problemfria bilder med fast fokus.

Det börjar så sakta växa fram en klass billigare 5g-mobiler, och som så ofta är det Xiaomi som lyckas prispressa mest. Men frågan är om det är värt att snåla extra mycket. Här får du en del aspekter som är riktigt bra, och andra som antingen misslyckas att inspirera eller rakt av irriterar. Vill du desperat ha 5g redan idag och har en snäv budget så är Mi 10 Lite absolut inte ett dåligt val. Annars skulle vi rekommendera att gå upp ett snäpp i pris.

Specifikationer

Produktnamn: Mi 10 Lite 128 GB

Testad: Augusti 2020

Tillverkare: Xiaomi

Systemkrets: Snapdragon 765G

Processor: Kryo 475 Prime 2,4 GHz + Kryo 475 Gold 2,2 GHz + 6 st Kryo 475 Silver 1,8 GHz

Grafik: Adreno 620

Minne: 6 GB

Lagring: 128 GB

Bildskärm: 6,57 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter

Kameror: 48 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 2 megapixel makro + djupsensor med led bak, 16 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 5, bluetooth 5.1, a-gps, nfc

Operativsystem: Android 10 med MIUI 12

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 4 160 mAh, ca 24h webbvideo (wifi), ca 19h blandad användning (4g), ca 30h samtal (3g)

Storlek: 16,4 x 7,5 x 0,8 cm

Vikt: 192 gram

Rek. pris: 4 490 kr (128 GB)

Pris: 3 778 kronor hos Proshop

Prestanda

Antutu Benchmark: 310 398 poäng

Geekbench 5: 1 823 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 3 340 poäng

Androbench, lagring: 914,12 MB/s