Netflix-tittare med beslutssvårigheter, eller som bara gillar att leva farligt, kan nu glädjas åt att en ny shuffle-funktion rullas ut världen över, rapporterar Variety.

När shuffle är aktiverat så spelas "slumpmässigt" innehåll automatiskt upp baserat på din tidigare visningshistorik och vad du sparat i spellistan.

Än så länge finns shuffle-funktionen bara tillgänglig via TV-apparater med Netflix. Den går att hitta antingen via tv-apparatens sidomeny eller på hemskärmen för användarprofiler.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG