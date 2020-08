Spelutgivaren Electronic Arts prenumerationstjänst EA Play kommer till spelplattformen Steam den 31 augusti.

Medlemskap i EA Play ger användare tillgång till en utvald samling med EA-titlar och möjligheten att testa vissa nya EA-spel innan de släpps i upp till tio timmar. Utöver det får prenumeranter även extra belöningar och innehåll i EA-spel samt 10 procent rabatt på digitala köp av EA-produkter.

Bland spelen som finns tillgängliga i samlingen syns Titanfall 2, Need For Speed Heat, Star Wars Battlefront II, Battlefield V och The Sims 4.

Pris för EA Play:s grundmedlemskap ligger på 40,50 kronor i månaden, eller 249 kr per år.

EA Play har även ett Pro-medlemskap som inte kommer finnas på Steam utan fortsätter vara exklusivt för EA:s egen plattform Origin. Det medlemskapet kostar istället 149 kronor per månad eller 999 kronor per år.

Skillnaden är att Pro-medlemmar istället får testa nya spel i förväg under en obegränsad tid och får obegränsad tillgång till de senaste EA-spelen.

