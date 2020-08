Billiga 5g-telefoner har radat upp sig under sommaren. Den senaste kommer från Motorola och heter Moto G Plus 5G. Den placerar sig i8princip på samma prisnivå som den billiga 5g-telefon vi testade senast, Xiaomi Mi 10 Lite. Moto G Plus 5G finns i två versioner, med 64 GB lagring för 3 990 kronor och med 128 GB för 4 490 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det finns mycket att gilla med Moto G Plus 5G, men också en och annan sak som irriterar. Den levererar rätt vardagsprestanda, snabb uppkoppling om du vill ha 5g till vettigt pris, och god lägstanivå på ljud och bild. Har du prövat på 90 Hz-skärm och inte vill gå tillbaka till 60 Hz är den också det mest prisvärda du kan köpa. Vi hade dock hoppats på lite mer av batteriet. Positivt Goda prestanda

90 Hz-skärm.

Bra batteritid.

Ren Android-upplevelse. Negativt Plastig att greppa.

Något ljussvag skärm.

Hög vikt. Test: Bästa budgetmobilen – alla kostar under 2 500 kronor

Den matchar också Xiaomi-luren i prestanda, med samma Snapdragon 765G-krets, 6 GB ram-minne och som sagt 64 eller 128 GB lagring av halvsnabb typ. Det är en riktigt bra uppsättning hårdvara i denna prisklass och ger dig en rapp och premium-liknande upplevelse för allt vardagligt. Skillnaden på detta och ett flaggskepp är att det finns ett tak för vad du kan göra riktigt snabbt, som bildbehandling och spelande. Men även där hänger den med hyfsat.

Framsidan är heltäckt av glas, baksidan är i plast och det är en stadig plastram runtom. Men vi skulle inte säga att den direkt upplevs som plastig, förutom att den blanka baksidan är lite extra mottaglig för damm och smuts. Den har annars en riktigt tilltalande stil, en blå ton med ett snyggt mönster om vi tittar nära. En fyrkantig kamerapanel och en ovanligt stor led-blixt sitter i ena hörnet.

Någon fingeravtrycksläsare sitter inte på baksidan, och inte heller bakom skärmen, utan den sitter istället i på-knappen på sidan. Förutom att det är lite bökigt att registrera ett finger finner vi inga problem med det, men om du uppskattar den placeringen är lite av en smaksak.

Moto G Plus 5G har en skönt snabb 90 Hz-skärm, men inte riktigt den lyster i färgerna eller ljusstyrka vi hoppats på.

En rejäl sak att greppa

Det är en snäppet större och tyngre telefon än Xiaomis, millimetern tjockare och med en vikt på över 200 gram. Den är också längre på höjden, men en extra avlång skärm med några bonuspixlar. Den stora orsaken till extra vikt och volym är framför allt dess extra stora batteri.

Det är på 5 000 mAh och levererar mellan 15 och 20 timmar aktiv användningstid. En del saker som Google Maps-navigering eller filmning med kameran kan tömma batteriet snabbare, men en hel dags användning ska under normala förhållanden aldrig vara ett problem, och vi gick länge två dygn utan att behöva leta vägguttag. Batteriet laddas relativt snabbt med en medföljande 20 watts laddare.

Vi ser inte samma enorma batteritid på upp emot ett dygn som i Xiaomis telefon trots ett mindre batteri. Det beror troligen på skärmen som dels är en ips-panel istället för amoled, och som går att köra i 90 Hz istället för 60. Just det sista uppskattar vi stort. Det ger en extra rapp känsla i användningen. Det är den billigaste lur hittills som vi sett en snabb bildskärm i.

Rätta flytet

Du väljer själv mellan 60 Hz-läge, 90 Hz eller ett läge som växlar upp till högre frekvens vid behov. Detta använde vi som standard och kunde då inte se skillnad på det och 90 Hz-läget. Så det gör uppenbarligen sitt jobb, och växlar bara ner i rätt tillfällen. Skärmen är för övrigt duglig men inte så märkvärdig.

Fingeravtrycksläsaren är en del av på-knappen på sidan. Den fungerar bra, men kan vara lite frustrerande att nå beroende på hur du håller telefonen.

Den visar tryggt srgb-färgskala men kommer inte upp i samma omfång som mer färgstarka dci-p3. Den har också lite måttlig maximal ljusstyrka på strax under 500 cd/m2. Det gör att den får kämpa lite med hdr-film trots att den på pappret har hdr10-stöd.

Det här är inga stora klagomål med tanke på priset, men en del konkurrenter som till exempel Oneplus Nord, har lyckats bättre med skärmen. Men den får du å andra sidan betala lite mer för. Vad Moto G Plus 5G saknar som en del andra Moto-modeller i lägre prisklasser haft i år är stereohögtalare. Det är inget fel på den högtalare i botten som den har, men vi hade hoppats på lite mer.

Slutligen har vi kamerorna, som är fyra till antalet på baksidan, och två på framsidan, då selfiekameran har fått sällskap av en extra vidvinkellins. Kamerorna på framsidan sitter som två separata hål i skärmen, vilket givetvis stör bilden en aning om du tittar på bredbildsvideo, men med tanke på skärmens avlånga format så är det sällan det blir ett problem.

Fotar enligt förväntan

Kamerauppsättningen baktill börjar med en 48 megapixels huvudkamera med solida egenskaper utomhus och överraskande bra dynamik så länge ljusförhållandena är goda, men den dras med lite brus om ljuset blir för dunkelt. Optisk zoom får du klara dig utan, och digitalzoomen lämnar en del att önska. Upp till 2x eller kanske 3x får vi ett acceptabelt resultat, men utmana inte kameran mer än så.

Sedan har vi en vidvinkelkamera med 8-megapixelsensor som ger snygga landskapsbilder utomhus, men snabbt tappar bort sig utan solljus. Tredje kameran är en duglig, men inte särskilt finessrik makrokamera, och slutligen har vi en separat lins för djupseende.

Kamerapanelen med fyra linser sticker ut mindre än en millimeter.

Allt som allt levererar Motorola en telefon som känns lite klumpig att hålla i men desto smidigare att använda, tack vare rappa Snapdragon-kretsen, 90 Hz-skärmen och Motorolas som alltid avskalade gränssnitt – som är så nära Android-original vi kan komma om vi inte skaffar en Nokia-lur eller en Google Pixel. Ytterligare ett bra alternativ för den som vill komma igång med 5g snabbt och inte vill satsa astronomiska summor på ett flaggskepp.

Specifikationer

Produktnamn: Moto G Plus 5G

Testad: Augusti 2020

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Snapdragon 765G

Processor: Kryo 475 Prime 2,4 GHz + Kryo 475 Gold 2,2 GHz + 6 st Kryo 475 Silver 1,8 GHz

Grafik: Adreno 620

Minne: 6 GB

Lagring: 64/128 GB

Bildskärm: 6,7 tum ips, 1080 x 2520 bildpunkter, 90 Hz

Kameror: 48 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 5 megapixel makro + djupsensor med led bak, 16 megapixel + 8 megapixel vidvinkel fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 5, bluetooth 5.1, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 10

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 5 000 mAh, 15h 20min webbvideo (wifi), ca 20h blandad användning (4g), ca 33h samtal (3g)

Mått: 16,8 x 7,4 x 0,9 cm

Vikt: 207 gram

Rek. pris: 3 990 kr (64 GB), 4 490 kr (128 GB)

Pris: 4 490 kr på Inet

Prestanda

Antutu Benchmark: 309 101 poäng

Geekbench 5: 1 925 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 3 023 poäng

Androbench, lagring: 962,65 MB/s