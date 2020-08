Från och med igår, måndag, klev Spotify och League of Legends, LoL, officiellt in i ett partnerskap. Med detta kommer då musikjätten att vara den exklusiva ljudtjänsteleverantören under globala LoL-turneringarna. Det ska bland annat att släppas spellistor dedikerade åt spelet samt en "bakom-scenen titt" på skapandet av årets världsmästerskapslåt, skriver Spotify i ett pressmeddelande.

Duon planerar dessutom att starta flera olika podcasts, där den första kommer heta "Untold Stories: Top Moments from Worlds". Podcasten kommer att vara 9 avsnitt och handla om berättelser från och innan det tionde världsmästerskapet som spelas i slutet av september.

På sin blogg skriver Spotify att den officiella League of Legends-spellistan för närvarande genererar mer än 4.8 miljoner lyssningar varje månad.