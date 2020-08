När det mardrömsframkallande plattformsspelet Little Nightmares släpptes 2017 blev vi tagna av den obehagliga stämningen, de surrealistiska omgivningarna och de hemska fienderna. Allt det vi fasade mest över som barn manifesterades i ett litet skräckäventyr som satte djupa spår i våra minnen. Och vi älskade varje sekund av Six resa genom det fasansfulla skeppet The Maw.

I skogen kan ingen höra dig skrika

Inför uppföljaren Little Nightmares 2 har utvecklaren Tarsier Studios bytt ut de gungande havsmiljöerna mot mer fasta utomhusmiljöer. Precis som sist är de inledande minuterna i spelet tongivande för vad som komma skall. I en mörk skogsglänta sitter en liten pojke iklädd en stor rock. På huvudet en papperspåse med enbart två stora hål för vardera öga. Ihopkurad och väntandes på att vi ska ta över kontrollen.

Knappt hinner vi ta ett par steg förrän allt blir på blodigt allvar. En stor nätfälla dinglar från ett träd, fylld med vad som ser ut att vara döda, mänskliga kroppar. I närheten finns ett flertal skor som med största sannolikhet tillhört offren.

Ju längre in i den till synes tomma skogen, desto mer bevittnar vi spår av en sedan länge avslutad jakt. Allt vi hör nu är trädens susningar och enstaka droppande ljudeffekter. I likhet med del ett har även Little Nightmares 2 en minimalistisk ljudmatta där enbart det mest vitala gör sig hört.

Två är starkare än en

När vi kämpat oss förbi björnfällor och klättrat över ett gäng tomma stålburar ser vi ett förfallet hus. Känslan av obehag blir allt starkare när vi inser att det är enda vägen framåt. Väl inuti förbyts den kusliga stämningen till att bli mer motbjudande. Vi smyger förbi enorma, vanställda dockor och äckliga köksytor som påminner om Resident Evil VII. Så småningom hittar vi ned till en dammig källare, där vi befriar ingen mindre än Six från det första spelet.

Nu ändras plötsligt förutsättningarna då två karaktärer kräver nya sätt att tänka på. Vissa gånger gäller det att ge Six kommandon för att få henne att hjälpa till, andra gånger liknar segmenten renodlade eskorteringar. Oavsett om vi håller Six hand när vi smyger förbi fiender eller löser pussel tillsammans, ger hennes närvaro en ny dynamik till upplevelsen. Nu är det plötsligt också två liv som står på spel.

En jakt på liv och död

Den resterande delen av demot sätter oss båda i flykt från det kusliga huset med en farlig antagonist hack i häl. Denne drar sig inte heller från att skjuta på oss utan förvarning. Det lugna tempot byts nu ut mot en adrenalinframkallande katt- och råttalek. Vi både gömmer oss och avleder jägarens uppmärksamhet, till exempel genom att fälla ned ett gammalt och slitet träd.

När han slutligen verkar ha oss inringade i ett hörn verkar allt vara kört. Att avslöja hur scenen avslutas vore en stor björntjänst mot alla fans som väntar med spänning. Vi kan däremot försäkra att det handlar om ett av de mest laddade ögonblicken vi upplevt under detta spelår.

Mardrömmen fortsätter 2021

Det enda jobbiga i sammanhanget är att vi måste vänta ända till början av 2021 för att återigen ta kommando över våra hjältar. Men hittills verkar Little Nightmares 2 bjuda på allt vi gillade med föregångaren, fast en aning mer uppskruvat.

Med fler varierade miljöer, tightare kontroll och åtgärdade kontrollpunkter (som var det första spelets stora akilleshäl) har vi därmed all anledning att längta. Även om det lär innebära ett par nätter extra av återkommande mardrömmar.

Little Nightmares 2 släpps den 11 februari 2021 till Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch och pc. En version för nästa generations spelkonsoler finns också planerad.