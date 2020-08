Från turneringar som hölls i små lagerlokaler till megaspektakel på stora arenor. Från ett tiotal åskådare till

tiotusentals. E-sporten har utvecklats enormt de senaste åren och med detta har även prispotterna

fått sig ett rejält sving uppåt.

De olika e-sporterna har haft olika sätt att finansiera turneringarna och spelarnas prestationer. Vissa väljer att ha många mindre turneringar pågående under året, vilket gör att prispotterna per turnering hålls nere men över ett års tid blir stora.

Dota 2 har, tillsammans med skaparna Valve, en lite annan variant. Där är det kosmetiska föremål och liknande köp inne i spelet som hjälper till att finansiera världsmästerskapets prispott, som oftast brukar vara en av de största inom e-sportvärlden.

In following how the pandemic has been developing globally, the recent increase in the unpredictability of COVID-19 means we can’t yet commit to new dates for TI10 and the DPC. We share your eagerness in returning to these events, and will announce updates as soon as we can.