Volkswagen ID 3 är årets kanske viktigaste elbil, helt enkelt en bil som ska ge elektrisk mobilitet till massorna. De initiala priserna blev visserligen högre än först tänkt, från 434 900 konor (innan miljöbilsbonus), men billigare modeller ska vara på väg.

Nu berättar Volkswagens marknadsföringschef Jürgen Stackmann, med ett meddelande på Twitter, att över 700 exemplar av bilen har nått det mesta elbilslandet – Norge.

De första leveranserna förväntas i september, även i Sverige.

Over 700 #VWID3 1STs arrived in #Norway by ship early this morning. 👍 Now, they’re on their way to our dealers and First Mover customers. Getting closer to delivery day and start of First Mover Club!#FridayMotivation

(14,5 kWh/100 km(komb.); CO2-Emission in g/km: 0; EEK: A+) pic.twitter.com/jDx41e0qFN