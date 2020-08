Moddaren GingerOfMods har lyckats med konststycket att ta ett Nintendo Wii och göra så konsolen passar in i ett 3D-utskrivet chassi med samma dimensioner som en Gameboy Color. Resultatet: Wiiboy Color.

Den bärbara konsolen har samma funktioner som den ursprungliga Nintendo Wii och tog totalt nio månader att bygga.

Enligt GingerOfMods ska det hela varit möjligt eftersom Wii-konsolens moderkort gått att göra väldigt litet. Konsolens mjukvara behövde sedan hackas för att helt ta bort behovet av en diskläsare.

My latest project is complete! The goal was to make a portable Wii the size of a GameBoy Color, and after 9 months of work it's finally finished. pic.twitter.com/upeF2rHyKR