I syfte att locka fler användare har Netflix bestämt sig för att erbjuda en del av sitt innehåll utan kostnad, närmare bestämt filmerna Bird Box, Murder Mystery och The Two Popes samt tv-serierna Stranger Things, Élite, Boss Baby: Back in Business, When They See Us, Love Is Blind, Our Planet och Grace and Frankie.

Det bör emellertid påpekas att det endast är första avsnittet av tv-serierna som kan ses gratis, vilket är en liknande lösning som bland annat Apple TV Plus använder sig av. Filmerna går däremot att se i sin helhet som tur är.

Erbjudandet gäller globalt och du behöver alltså inte logga in för att ta del av innehållet. Tyvärr går det inte att använda sig av en Iphone eller Ipod Touch av någon anledning, men det fungerar på de flesta andra enheter inklusive Ipad och Mac.