Samtidigt som de nya Galaxy Note-modellerna presenterades passade Samsung på att lansera två nya surfplattor. 11 tums Galaxy Tab S7 och 12,4 tums Galaxy Tab S7 Plus. Bägge huserar i premiumklass, med stram design, lyxiga materialval och kompromisslösa prestanda. De skiljer sig dock åt på en handfull punkter, och det är S7 Plus som på pappret drar det aningen vassare strået.

Betyg 4 av 5 Omdöme Galaxy S7 Plus kan vara den bästa Android-plattan någonsin. I alla fall om du gillar det lite större formatet, har seriösa ambitioner med den, och är beredd att betala för den. Den kan både ge en Ipad Pro en match och få en och annan användare att på allvar fundera på att lämna laptopen därhän. Positivt Tunga prestanda

Utmärkt bild och ljud

Rätta uppkopplingarna

Smarta funktioner i gränssnitt och appar Negativt Lite lite ram-minne.

Android ligger efter Ipad OS som platt-system.

Priset kan ta emot. Test: Nya Ipad Pro är på många sätt den perfekta datorn

Dels med 5g-stöd istället för 4g-stöd i modellen med inbyggt mobilt bredband. Dels med en aningen vassare bildskärm. Även om den är exceptionellt bra i bägge.

Förutom att S7 Plus går att få med eller utan 5g-modem finns lite olika varianter när det gäller minnes- och lagringskonfiguration. Bara en modell säljs dock i Sverige, den enklaste med 6 GB ram och 128 GB flash. Du kan alltid utöka lagringen med micro sd-kort, ända upp till 1 TB. Det är en ganska liten extra kostnad med tanke på att de två versionerna kostar 10 990 respektive 13 990 kronor.

Med sådana prislappar är kraven på prestanda och kvalitet givetvis skyhöga, och vi måste säga att plattan lever upp till de flesta. Byggkvaliteten är klanderfri, med polerad metallram och gråsvart eller bronsfärgad baksida. Samma färgval som för mobilen Galaxy Note 20 Ultra med andra ord, med skillnaden att det är borstad metall baktill, och inte blankt glas.

Bekvämast och bäst med rätt tillbehör

Ramen runtom är onekligen snygg, men inte helt optimal för handhållen användning längre tid, då den har rätt så vassa kanter. För optimal användning, bekvämare grepp, och framför allt komplett funktionalitet rekommenderar vi att du också skaffar Samsungs Book Cover Keyboard till plattan. Det kostar ytterligare ett par tusen kronor. Då kan du i princip konvertera den till en liten laptop.

Galaxy Tab S7 Plus i Mystic Bronze-variant.

Det har plattan både kvalitet och kapacitet till. Med Snapdragon 865 Plus som processor räcker prestandan till det mesta. Det är det kraftfullaste du kan stoppa in i en Android-enhet just nu, och ger oss en rapp upplevelse i alla situationer vi utsätter plattan för, från 4k-strömmar till spel och tung multitasking med appar som Office och mobila Photoshop.

Just där, om vi kör flera appar på delad skärm eller som fönster i skrivbordsläget Dex, kan vi känna av en viss fördröjning vid växling mellan dem eller om vi försöker dra och släppa innehåll mellan appar. I prestandamätningar kommer processorn inte heller upp i riktigt samma nivå som de bästa mobilerna med samma hårdvara. Vi gissar att det beror på aggressivare kylning och värmeavledning i dem. Vi skönjer ingen tendens till att Galaxy Tab S7 Plus skulle bli jobbigt varm på baksidan som en del av dem blir.

Kanske hade det varit välkommet med mer ram-minne än de sex gigabyte vi får. Men det är en ren spekulation. Det kan lika gärna ha att göra med hur gränssnittet, Samsungs egna One UI, är kodat och optimerat i just de momenten. Och då finns det ju utrymme för förbättring via mjukvaruuppdateringar.

Lysande bildskärm

Bildskärmen är annars det som lämnar det mest bestående avtrycket. En kristallklar amoled-panel på 2 800 x 1 752 pixels, vilket get 226 pixlars punkttäthet. Den har givetvis perfekt kontrastomfång då den kör oled-teknik, och med upp till nästan 500 cd/m2 i ljusstyrka om vi kör auto-läge utomhus håller den sig klar och tydlig i alla situationer.

Skärmen har ett färgomfång som ligger ett par procent från NTSC-standard, och därmed också i princip matchar Adobe RGB, något som kan glädja ett och annat proffs inom design och fotografi. Det ger en lite annan sträckning av färgpaletten jämfört med den andra vanliga standarden för stort färgomfång, dci-p3. Här får du mer lyster i gröna toner, men inte lika intensivt röda.

Pennan är underbart direkt och bekväm att jobba med. Det är den första i en Androidplatta som vi tycker ger Apple Pencil en match.

Färgkorrektheten är även den god, speciellt om vi väljer att gå ner i det läge som heter Naturligt och motsvarar srgb. I maxade Intensivt-läget kan du också ställa in färgtemperatur och srb-balans manuellt. Skärmen stödjer hdr i form av hdr10 och hdr10+, och du kan strömma med rätt dynamik från ett gäng olika filmtjänster.

Skärmen har också fått ett läge för hög bildfrekvens, 120 Hz. Det ger ett underbart direkt flyt i webbscrollning, skärmsvepningar och gränssnittsanimationer. Lägg till det att pennan fått en rejäl uppgradering av responstiden som nu ligger nere på nio millisekunder. Det matchar med andra ord Ipad Pro och Apple Pencil på de punkterna, något vi väntat på på Android-sidan.

Räcker en arbetsdag, men inte morgon till kväll

Pennan har i stort sett samma design och komfort som S-Pen tidigare Galaxy Tab-plattor. Men här är det full bluetooth-och geststyrningsfunktion som i Samsung Galaxy Note-mobilerna. Pennan har inbyggd magnet och fäster mot en yta baktill på plattan, där den också laddar upp sitt batteri.

Väljer du att köra skärmen högfrekvent får du vara medveten om att det kan tära lite extra på batteriet. Det framgår inte av informationen i inställningsmenyn, men i 120 Hz-läge försöker plattan sig på en viss automatik, och ska gå ner till 60 Hz om du till exempel spelar upp video som inte behöver mer. Vi tror dock inte den lyckas med detta till hundra procent.

I vårt batteritest med strömning av video, vilken körs på 30 Hz och därmed borde ge 60 Hz-skärm får vi påtagligt bättre batteritid när vi manuellt väljer 60 Hz-läge. Så vi rekommenderar att du gör det valet själv. Batteriet är för övrigt på 10 900 mAh och ger oss strax under elva timmar strömning på hög ljusstyrka, men i 60 Hz-läget får vi ut strax under elva timmar. Växlar vi manuellt till 60 Hz växer det till närmare 15 timmar. Mer blandad app-användning drar mer, speciellt eftersom plattan lockar till intensivare jobb, men det kan lätt kompenseras av en dämpning av skärmljusstyrkan.

På baisidan hittar vi laddplats för pennan. Den sitter hyfsat stadigt fast med en magnet, men hundra procent tryggt känns det inte att den hänger helt öppet. Här ser vi också kameran baktill med led-blixt och dubba linser, standardbrännvidd och vidvinkel.

Fint ljud, men kolla greppet

Plattan har två högtalare på vardera kortsida, en upptill och en nedtill för lite extra rymd i ljudet, speciellt om vi kör film med äkta Dolby Atmos-ljud. Även för annat är de utmärkta, med fint tryck, dynamik och detaljåtergivning. Även här hjälper det att ha Atmos-läget påslaget dådet även lyfter vanligt stereoljud och musik.

Du kan också ställa in ljudbilden själv med en equalizer. Men undvik de rätt så obegripligt förinställda lägen som finns för olika musikgenrer. Högtalarna har dock ett litet problem. I horisontellt läge är det lätt att råka täcka en eller två av den med händerna. Så tänk efter hur du greppar plattan om du vill hålla den och kolla på en film.

Hårdvarumässigt är det här kort och gott nära så bra en platta kan byggas just nu. Vi hade kanske önskat oss mer lagring och minne, med andra ord att de modeller med mer lagring och minne också fanns i Sverige, men den som vi kan köpa här går inte av för hackor den heller. Den stora frågan för Samsung är om mjukvaran matchar det. Android är alltjämt ett lite bökigt gränssnitt i detta större format, även om Samsungs egna gränssnitt gör en del för att hjälpa upp det, till exempel med smidigare och mer flexibel splitscreen.

Galaxy Tab S7 Plus blir som bäst om du kompletterar med tangentbordsskal. Du får utfällbart stöd baktill och ett litet men utmärkt tangentbord och musplatta. Då kan du på allvar utnyttja Dex-läget i gränssnittet.

Rätt för vissa användare

För vissa typer av användare passar den riktigtt bra. Använder du plattan för mediekonsumtion och spel hemma, har du mycket att glädjas åt. Rätta egenskaperna i skärmen, bra hdr-stöd och skönt ljud från högtalarna. Med kraftfull processor hanterar den utan problem Androids växande bibliotek av kvalitetsspel (även om de kan vara svåra att hitta bland alla skräpspel som också finns där) och med snabb uppkoppling och Microsofts kommande stöd för Xbox Gampess-strömning på Android, ser framtiden spännande ut.

Och för anteckningar och kontorsjobb på jobbet är den nära nog klockren. Så länge du kompletterar den med dess välbyggda tangentbordstillbehör, i alla fall. Med Office-appar, utmärkta egna anteckningsappar med finesser som smidig handskriftskonvertering till text, smart drag-and-drop-funktion av innehåll och urklipp, och kompetent pdf-hantering, kommer du långt.

Den som är nyfiken på att använda Galaxy Tab S7 Plus istället för en Ipad Pro för kreativt skapande bör dock först göra en rejäl app-inventering. En del av de mest populära apparna för illustration, mediaskapande med mera är än så länge Ipad-specifika. Med fler användare av så här bra Android-plattor kan det förhoppningsvis bli en ändring på det. Men det är i skrivande stund en sak att ha i åtanke, och kolla upp först, innan du plöjer ner över tio tusen kronor på en tablet.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Tab S7 Plus 5G SM-T976B

Testad: September 2020

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Snapdragon 865 Plus

Processor: Kryo 585 3,1 GHz + 3st Kryo 585 2,42 GHz, 4st Kryo 585 1,8 GHz

Grafik: Adreno 650

Minne: 6 GB

Lagring: 128 GB lagring, plats för mikro sd upp till 1 TB

Bildskärm: 12,4 tum amoled, 2800x1752 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 13 megapixel + 5 megapixel vidvinkel med led bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c, pogo-kontakt

Kommunikation: 3g, 4g, 5g, wifi 6, bluetooth 5.0, gps

Operativsystem: Android 10 med One UI

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, pekpenna, stöd för Dex.

Batteri: 10 900 mAh, 14h 50min strömmad video (wifi, hög ljusstyrka), ca 13h webb och office-jobb (wifi, medelljusstyrka)

Storlek: 28,5 x 18,5 x 0,57 cm

Vikt: 575 gram

Rek. pris: 13 490 kronor.

Pris: 13 424 kr hos Power.

Prestanda

Antutu Benchmark 8: 577 437 poäng

Geekbench 5: 2 832 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 7 086 poäng

Androbench, lagring: 1526,16 MB/s