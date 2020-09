I lördags spelade Ninjas in Pyjamas, NiP, semifinalen i ESL One Cologne, som är en av de största turneringarna under året. Där ställdes de mot fransmännen i Renault Vitality. Semifinalen slutade med en 2-0-förlust.

Under onsdagskvällen, endast fyra dagar senare, fick svenskarna dock chansen att ta revansch på laget som norpade deras finalplats. Denna gång möttes de i gruppspelet i ESL Pro League S12.

Vid detta möte krävdes samtliga tre kartor för att kunna skilja lagen åt. De första två kartorna saknade spänning hos fansen då de vanns snabbt och effektivt av respektive lag. Inferno blev kartan som skulle avgöra vilka som gick segrande från sin första match i turneringen. Många jämna dueller och en ledning som skiftade mellan de två lagen gjorde den avgörande kartan till en spännande match.

Till slut kunde fransmännen dock än en gång besegra svenskarna. Slutresultatet blev 16-12.