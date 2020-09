Nintendo har nu avslöjat att de kommer släppa en samling med 3D-Super Mario-spel till Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars som samlingen heter kommer att innehålla totalt tre spel:

Super Mario 64 som var karaktärens 3D-debut och som släpptes 1996 till Nintendo 64.

Super Mario Sunshine som introducerad vattensprutan F.L.U.D.D. och släpptes till Nintendo Gamecube 2002.

Och sist men inte minst, Super Mario Galaxy, som tog rörmokaren ut i rymden och ursprungligen släpptes till Nintendo Wii 2007.

