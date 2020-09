Av de tio mest eftersökta tv-apparaterna just nu på Prisjakt.nu är fyra Samsung-modeller. Det är inte så konstigt, då de producerar både bra och prisvärda tv som kontant får höga betyg i våra omdömen och tester.

Samsung-tv vi testat:

Qled, inte oled

Flera modeller med unik design

The Frame, The Sero och The Serif. Som andra tv, men ändå inte.

Tizen – smarta funktioner men inte full frihet

Smartthings-appen i en mobil. Ett extra sätt att styra tv:n. Speciellt om du har Samsung-mobil.

Styr hemmet från tv:n

Alla tv-tillverkare skiljer sig åt lite i sitt sortiment och funktioner. Här är några saker som skiljer Samsung från konkurrenterna.Samsung är den enda större tv-tillverkaren som inte har oled-tv. Alla 4k oled-tv du ser idag har skärmar som tillverkas av LG, men Samsung satsar istället på sina egna Qled-skärmar. Det är i själva verket led-belysta lcd-paneler, men av bästa möjliga typ med så kallad kvantpunktsteknik som ger dem riktigt snygga, kraftfulla färger.Nackdelen är att du inte kan få samma skarpa svärta i bilden som med en oled. Men de bästa qled-modellerna, med lokalt dimmad bakbelysning och de senaste skärmpanelerna, kommer väldigt nära, och har istället andra fördelar, som extra vass ljusstyrka.Lite intressant är också att Samsung satsar på 8k-tv mer än konkurrenterna. I årets sortiment av lanserade 8k-tv är nio av totalt 15 8k-modeller från Samsung, och de hör till de mest prisvärda, även om de har bra konkurrens av nya utmanare från LG:s Nano-serie.En rolig sak i Samsungs sortiment är ett gäng tv-apparater som utmanar de vanliga konventionerna om hur en tv ska se ut och användas. The Frame är en slimmad tv som hängs upp på väggen i en snygg tavelram, The Serif är en unikt designad tv som kan stå fritt på golvet med eget stativ, och slutligen har vi The Sero, tv:n som kan rotera 90 grader för att titta på vertikalvideo.Det framgår inte tydligt på namnet på dem, men dessa är alla qled-modeller med god bildkvalitet. De är inte exceptionellt dyra bara för att de är annorlunda, utan det är ungefär samma prisklass på dem som på motsvarande tv-modeller med traditionell design. Så om du vill piffa upp hemmet med något lite annorlunda, så ska du inte missa dem.Samsung har ett egenutvecklat operativsystem för smart-tv, Tizen OS. Det är faktiskt samma kärna som sitter i deras smartklocka Galaxy Watch, givetvis en helt annat tillämpning och gränssnitt. Tizen har inte marknadens största app-utbud, men Samsung har sett till att de flesta appar för mediaströmning som är viktiga för svenskar finns att installera. De är också ofta tidigt ute med nya, som Apple TV för smart-tv och Disney Plus. Har du någon mer nischad filmtjänst eller lokal utländsk media-app har Samsung dock inte det bästa utbudet.Men det finns ju andra sätt att titta på media än via en inbyggd app. Med bra wifi hemma så kan till exempel skärmspegla och strömma video direkt från mobilen. För det har du stor fördel av att ha en Samsung Galaxy-telefon. Det går bra att göra även från andra mobiler, men du får en del extra kontroller och superlätt parkoppling mellan en ny Samsung-tv och en Samsung-mobil.Samsungs tv-apparater låter dig inte detaljkontrollera inställningar till samma grad som ett par konkurrerande tillverkare. De förlitar sig istället mer på smart automatisk styrning. Det gör det lättare för den som inte orkar sätta sig in i komplicerade detaljer att fortfarande få en bra upplevelse. I våra tester tycker vi att de nästan alltid träffar rätt med det. Men den som verkligen vill ha stenkoll på ljud och bild kan bli lite besviken på möjligheterna.Nya Samsung smart-tv-apparater har också inbyggd smarta-hemmet kontroll. Du kan använda den direkt för att kontrollera Smartthings-kompatibla wifi-anslutna prylar i ditt hemnätverk, på samma sätt som du kan via en Smartthings-app på en mobil. Har du Zigbee eller Z-wave-prylar i hemmet behöver du också en separat Smartthings-hubb, men annars behövs ingen mer hårdvara än din tv och telefon.Via Smartthings-appen får du också kontroll även din tv från mobilen. Även här har du fördel av utökad funktionalitet om din mobil är en Samsung Galaxy, men grundfunktioner funkar med andra tillverkares lurar.

Samsung Q90R 65 tum: "Oled-dödare" som övertygar stort

En smidig och funktionsrik tv som imponerar på många punkter.

Betyg 5 av 5 Omdöme Att en av förra årets bästa bildupplevelse på en tv skulle komma från en led-tv hade vi inte gissat för ett par år sedan. Men Samsung visar att man vet vad man håller på med, och lyckas här komma så nära oled att vi inte märker skillnaden, samtidigt som dynamiken och hdr-stunsen är något alldeles speciellt. Positivt Fantastisk kontrast och dynamik i bilden.

Högkvalitativ uppskalning.

Smidigt system med bra apputbud.

Smarta, praktiska One Connect. Negativt Inget Dolby Vision-stöd.

Lite klena högtalare.

: April 2019: 65 tum: 4k (2160p): Ja (hdr10, hdr10+ och hlg)

Läs hela vårt test av Samsung Q90R

Samsung the Sero: Tv:n som kan visa video på högkant

Den här Samsung-tv:n liknar liknar ingen annan tv vi testat.

Betyg 4 av 5 Omdöme En tv för Tiktok-generationen, där allt krut har lagts på att optimera för en sak, att spegla mobilen i vertikalt läge. Det gör den briljant, i alla fall om mobilen heter Samsung Galaxy. Men det är mycket pengar och en otymplig enhet för mer traditionellt tv-användande. Positivt Unika roterande skärmen

Kraftfulla högtalare

Hög bildkvalitet

Stödjer många smarta funktioner och tjänster Negativt Tungt och dyrt för liten skärm

Begränsade inställningsmöjligheter

Full funktion bara med Samsung-mobil

: Juli 2020: 43 tum: 4k (2160p): HDR10+, HDR10 och HLG

Läs hela vårt test av The Sero

Samsung QE55Q70R: Tv som kan det mesta – bäst för gamers

Samsung Q70R är en uppsättning tv-apparater i storlekar från 49 till 82 tum.

Betyg 5 av 5 Omdöme Samsung kan det här med bra användarupplevelse, och levererar kvalitet i allt, men utan att egentligen vara bäst i klassen på något specifikt. Förutom svarstider för spel, där den är överlägsen. Stilrent system som sätter enkel hantering i fokus, istället för komplicerade inställningar som de flesta ändå inte bryr sig om, är också ett plus. Positivt Bra automatik för det mesta.

Få svagheter bild- och ljudmässigt.

Extra snabb respons för spel.

Snyggt system med rätta funktionerna. Negativt Lite svag surround.

Ingen analog bildingång.

: Maj 2019: 55 tum: 4k UHD: HDR10, HDR10+, HLG: 14 990 kr

Läs hela testet av Samsung QE55Q70R

Samsung QE75Q900R – vi testar första tv:n med 8k-upplösning

Ännu inte det mest nödvändiga köpet, men ändå – 8k!

Betyg 5 av 5 Omdöme QE75Q900R är inte det mest nödvändiga köpet i år. Dagen då 8k har slagit igenom på allvar kommer den säkert fylla sin funktion – men då lär det också finnas bättre modeller ute på marknaden. I nuläget motiverar inte den höga prisklassen vad vi får funktionsmässigt. Spara slantarna till en bättre 4k-tv, är vårt råd. Positivt Grymt ljusstark.

Bra färgåtergivning.

Uppskalningen.

8k är ju trots allt väldigt coolt... Negativt ...men det finns inte mycket till 8k-material att tillgå.

En hel del blooming.

December 201875 tum8k (7 680 x 4 320)Ja (hdr10+ och hlg)

Läs hela vårt test av Samsungs 8k-tv