The Witcher 3: The Wild Hunt kommer släppas till nästa generations konsoler. Detta meddelar utvecklaren CD Projekt Red själva via Twitter.

En grafiskt och tekniskt uppgraderad version av spelet, komplett med dess expansioner, kommer gå att köpa till PC och kommande Playstation 5 och Xbox Series X. Bland uppgraderingarna utlovas snabbare laddningstider och strålspårning.

Den som redan äger spelet till PC, Playstation 4 och Xbox One kommer få den grafiska och tekniska uppgraderingen kostnadsfritt.

När uppdateringen kommer släppas såväl som när spelet kommer släppas till Playstation 5 och Xbox Series är däremot ännu okänt.

