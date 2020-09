Häromdagen lanserade Dplay ett nytt tv-paket med sport från C More, detta som en direkt följd av att man förvärvade Telias så kallade OTT-rättigheter för några månader sedan.

Priset för det stora paketet där C More Sport ingår ligger på 499 kronor per månad eller 399 kronor per månad om man tecknar årsabonnemang. Introduktionspriset är ännu lägre, närmare bestämt 349 kronor per månad för den som tecknar upp sig ett helt år.

Utöver C More Sport ingår även TV4, Sjuan, TV12, TV4 Guld, TV4 Fakta, TV4 Film och Sportkanalen i det nya paketet. Självklart finns även Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och övriga kanaler från Discovery med.

– Det här är en unik möjlighet för oss som just nu enda extern distributör av TV4 Medias OTT rättigheter och självklart vill vi nyttja den rättigheten fullt ut, säger Jessica Linnman, kommunikationsdirektör på Discovery, i en kommentar till Dagens Media.