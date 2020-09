Förra helgen möttes de två finallagen i semifinalen. En match som slutade i fördel till Fnatic, men G2 kämpade sig tillbaka genom en vinst mot Rogue i turneringens nedre del. Nu möttes de igen för att säkra topplaceringen i LEC Summer 2020.

Det är dock inte bara äran av att vinna turneringen som stod på spel, utan även seedningsplaceringen till världsmästerskapet som startar i slutet av månaden.

Fnatic mot G2 är Europas största rivalmöte. Så gott som alltid är åtminstone ett av dessa lag med och tävlar om förstaplaceringen och mer ofta än inte är det just dessa två lag som ställs mot varandra. Fnatic må ha tagit hem det senaste mötet i semifinalen men det är också den enda matchen av de senaste fem som har vunnits av svensken Rekkles och hans lagkamrater. Senast de två lagen möttes i en final var under vårens ligaturnering. Då vann G2 med 3-0, trots ett Fnatic som spelat bra under turneringen i övrigt.

Gårdagens finalmatch började jämnt. Både första och andra matchen gick till G2, men där Fnatic var med i ett försök att hålla tillbaka rivalerna. När det kom till den tredje matchen i detta bäst av 5 avgörande så sprang G2 iväg med matchen. 28 kills för G2 kontra Fnatics 16 gjorde att den sista matchen blev en klar vinst till favoriterna G2.